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Yavrunuz yuvanızda güvende mi?

Eğer mümkünse, elektrik prizlerini ve fişlerini mobilyaların arkasına saklayın. Elektrik prizlerinin kapağının olmasına özen gösterin.

09 Aralık 2018 Pazar 17:25
Yavrunuz yuvanızda güvende mi?

 

İlaçları, kozmetikleri, ev temizlik gereçleri ve jiletleri kilidi olan dolabın içinde saklayın. Eğer mümkünse, dolabı duvara yerleştirin, fakat çocukların tırmanabileceği herhangi bir yere değil.

Çocuğum evinde güvende olmayacak da nerede olacak? türünden şaşkınlık ifade etmemelisiniz. Emekleyen ve yeni yürümeye başlayan bebeğiniz için gerekli önlemleri almadıysanız neredeyse okul çağına kadar eviniz onu tehdit eden tehlikelerle dolu olarak kalır.

Ve bir gün ma’zallah canevinizden vurulduğunuz bir acıyla karşılaşırsınız. Hattâ belki de telâfisi imkânsız bir facia ile..

Evinizi dikkatli bir biçimde planlayarak tehlikeli eşyaların kolayca ulaşılabilen yerlerin dışında olduğundan emin olun.

Evinizde çevrenize bakın ve tehlikenin ne olduğunu görün ve bunların üstesinden gelmek için yapabileceğinizin en iyisini yapın.. Dün mutfakta yapılması gerekenlere dikkat çekmiştik. Bugün evin diğer bölümlerini geziyoruz:

En evvel bütün evde çok fazla parlatılmış yüzeylerden, kaygan paspas ve halılardan kaçının. Dökülen şeyleri hemen temizleyin ve zemin ıslaksa çocukları uzak tutun.

OTURMA ODASI

Kırılabilecek tüm eşyaları ulaşılabilecek yerin dışında tutun. Şişe, porselen, müzik sistemi, bilgisayar ve tv dahil..

Sigara, kibrit ve sigara çakmakları keşke evinizde hiç olmasa. Fakat hâlâ varsa onları çocukların ulaşamayacağı bir yere koyun. Asla kirli kül tablalarını ortada bırakmayın.

Sıcak içecekleri çocuklarınızın ve bebeklerinizin başının üstünden asla geçirmeyin.

Asla alçak kahve masalarına, sandalyelerin kollarına ya da küçük çocukların ulaşabileceği yerlere sıcak içecekler koymayın.

Kitaplığın da güvenli olduğuna ve küçük çocukların erişemeyeceği rafların yerleştirilmesi gerektiğine emin olun.
Üzerinde pek çok şey olan, çocukların masayı devirebileceği uzun masa örtülerini kullanmayın.

Mobilya ve diğer eşyaları ateş ya da şöminenin yanına yerleştirmeyin. Bu özellikle eğer mobilya poleratan köpüğü ile doldurulmuşsa önemlidir.

YATAK ODALARI

Çocukların ulaşabileceği bir yere kozmetikleri, parfümleri, çeşitli hapları, kırılabilecek eşyaları ve tırnak makaslarını bırakmayın.

Elektrikli battaniye ve bunun gibi eşyaları çocuğunuz odada yalnızken bırakmayın.

Kullanılmadığında saç kurulama makinesi gibi elektrikli cihazları fişten çekin. Erişilmeyecek bir yere kaldırın.

BANYO

Klozetin kapağını veya helâ kapısını daima kapalı tutun ve çocuğunuzun klozetle oynamadığından emin olun.

Banyoya çocuğunuzdan önce gidip, her zaman ilk önce soğuk suyu açın, ve her zaman suyun çok sıcak olmadığını kontrol edin. Banyo yaparken çocuğunuzu banyoda asla yalnız bırakmayın. Çocuğunuz bu suda boğulabilir.

Çok fazla kaynamış su ve sabun kullanmaktan kaçının. Bu, banyoyu çok kaygan yapabilir.

Banyoda kaymayan paspas kullanın.

Çocuk Odası

Odayı kırılabilecek ve zararlı eşyalardan arındırılmış olarak tutun. Böylece bir çocuk orada tek başına güvenli bir biçimde oynayabilir.

Tüm cihazların sabit ve tüm oyuncakların güvenilir olduğundan emin olun.

Bebeğinizi asla mama önlüğü bağcıklı ya da boyun çevresinden kurdela ile bağlanmış şeylerle uykuya bırakmayın. Bunlar onun boğulmasına sebep olabilir.

Bir yaşın altındaki bir bebek için asla yastık kullanmayın.

Beş yaşın altındaki çocuğunuzu ranzanın üstünde asla bırakmayın.

Eğer büyük olan çocuğunuz için okuma lambası mevcutsa, yastık ve yatak çarşaflarından oldukça uzak olduğuna emin olun. Aksi takdirde yanabilir.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:40
  1. ev güvenliği
  2. çocuklu evde dikkat edilmesi gerekenler

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