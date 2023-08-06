Yavrularını kurtarıp kendini pitona feda eden anne ördek, izlenme rekoru kırdı
Acıkan piton yılanı ördek yuvasını bastı. Yavruların ve anne ördeğin içeride bulunduğu yuvada, anne ördek yavrularını pitona yem etmeden kurtardı. O anlar izlenme rekoru kırdı.
Yavrularını kurtarıp kendini pitona feda eden anne ördeğin görüntüleri gündem oldu.
Tüm yavrularını çıkardıktan sonra anne ördek ne yazık ki yılana yem oldu.
Ördek yavrularının ise pitondan kaçtığı görüldü.
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