  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Yavrularını kurtarıp kendini pitona feda eden anne ördek, izlenme rekoru kırdı
Sosyal Medya

Yavrularını kurtarıp kendini pitona feda eden anne ördek, izlenme rekoru kırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 10:26:00 - 2023-08-06 10:29:17

Acıkan piton yılanı ördek yuvasını bastı. Yavruların ve anne ördeğin içeride bulunduğu yuvada, anne ördek yavrularını pitona yem etmeden kurtardı. O anlar izlenme rekoru kırdı.

Yavrularını kurtarıp kendini pitona feda eden anne ördeğin görüntüleri gündem oldu.

Tüm yavrularını çıkardıktan sonra anne ördek ne yazık ki yılana yem oldu.

Ördek yavrularının ise pitondan kaçtığı görüldü.

Bu yılan tek ısırığıyla yüz kişiyi öldürebilir! Bursa'da mantar ararken buldu
Bu yılan tek ısırığıyla yüz kişiyi öldürebilir! Bursa'da mantar ararken buldu

Yerel

Bu yılan tek ısırığıyla yüz kişiyi öldürebilir! Bursa'da mantar ararken buldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın
2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Gündem

2 Ağustos tarihine dikkat! Yılan uzmanı uyardı! O sebepten, akın akın Türkiye'ye gelecekler! Camınızı pencerenizi sıkı sıkıya kapatın

Mersin'de eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı
Mersin'de eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı

Yerel

Mersin'de eve giren boz yılanı itfaiye çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Çocuklarını sokağa ve çöpe atan ser..... ders olsun inşallah

Gültekin

YAVRULARI İÇİN KENDİNİ FGEDA EDEN, BU ANNELİK DUYGUSU İNSANLARDA DA OLSA HANGİ EVLAT KÖTÜ YOLA DÜŞER.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23