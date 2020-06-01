  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane’de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:38:18 -
Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane’de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.


Şiran İlçe Devlet Hastanesi’nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.


O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı