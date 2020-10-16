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Yerel Yavru köpek feci halde bulundu
Yerel

Yavru köpek feci halde bulundu

Zonguldak'ta bir yavru köpek başı kesilmiş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 23:34:00 -
Yavru köpek feci halde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen 9 Ekim günü bir köpeğin başının kopmuş halde bulunmasının ardından yeni bir vahşet yaşandı.

Yine ilçede başı kesilmiş yavru köpek bulundu. Veteriner Hekim Doğuş Özdil, yavru köpeğin düz bir cisimle kesilerek başının gövdesinden ayrıldığını söyledi. Görgü tanıklarının ölü yavru köpeğini fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber verildi.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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