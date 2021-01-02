Yavru köpek demir parmaklıklara sıkıştı! İmdadına kedi yetişti
Yemeğini bitiren yavru köpek demir parmaklıkların olduğu kapıya sıkışınca imdadına orada bulunan kedi yetişti. Çekilen bu video sosyal medyada çok konuşuldu.
Kedinin yanına gitmek isteyen bir köpek demir parmaklıklar arasına sıkışınca olanlar oldu. Orada bulunan kedi, zor duruma düşen köpeği kurmak için harekete geçti. Köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak isteyen kedi yan tarafa geçerek ayakları ile köpeği arkasından iterek sıkıştığı yerden kurtardı.
O anlar günün en çok paylaşılan videolar arasına girerek sosyal medyada viral oldu.