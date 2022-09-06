Yavru kediyi ezen taksici arkasına bakmadan kaçtı!
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ara sokakta bir taksici yavru kediyi ezip, arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Sarıyer'de ara sokakta oynayan bir kediye taksici çarptı. Kediye çarptığını fark eden taksicinin olay yerinden kaçması tepkilere sebep oldu.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay 1 Eylül'de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Kaldırımda oynayan yavru kedi, otomobilin altına girdi. Taksici kediyi ezdiğini fark edip bir süre duraksadıktan sonra olay yerinden kaçtı.