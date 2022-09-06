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Gündem Yavru kediyi ezen taksici arkasına bakmadan kaçtı!
Gündem

Yavru kediyi ezen taksici arkasına bakmadan kaçtı!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ara sokakta bir taksici yavru kediyi ezip, arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:35:00 - 2022-09-06 17:28:03

İstanbul Sarıyer'de ara sokakta oynayan bir kediye taksici çarptı. Kediye çarptığını fark eden taksicinin olay yerinden kaçması tepkilere sebep oldu.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay 1 Eylül'de Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda oynayan yavru kedi, otomobilin altına girdi. Taksici kediyi ezdiğini fark edip bir süre duraksadıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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