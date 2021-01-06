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Ekonomi Yavru kediye Keçiören Belediyesi sahip çıktı
Ekonomi

Yavru kediye Keçiören Belediyesi sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:39:56 -
Yavru kediye Keçiören Belediyesi sahip çıktı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Güçlükaya Mahallesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru kedinin Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım ve tedavi altına alındığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, sosyal medya hesabından yaralı kediyi ihbar eden vatandaşlara teşekkür etti.

Altınok, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Yavru kedimiz için hemen harekete geçtik. Can dostumuz şu anda güvende, bakım ve tedavisini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Güçlükaya Mahallesi'nde bir aracın minik yavru kediye çaptığına ilişkin ihbar üzerine bölgeye giderek yavru kediyi bulunduğu yerden aldı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kedi buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşunca doğal ortamına bırakılacak.



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