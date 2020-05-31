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Aktüel

Yavru kargayı korumak isteyen kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar

Yeniakit Publisher
2020-05-31 20:42:32 -
Yavru kargayı korumak isteyen kargalar vatandaşlara zor anlar yaşattılar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir grup karga, ağaçtan düşen karga yavrusunu korumak amacıyla, çevreden geçmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yunus Emre Mahallesi 564 sokakta uçmakta güçlük çeken bir karga yavrusu ağaçtan düştü.

Bu durumu gören çevredeki çok sayıda karga, "evlerine gitmek isteyen vatandaşların yavruya zarar verecekleri" endişesiyle çevrede uçuşmaya başladı.

İnsanları yavrudan uzak tutmak için zaman zaman sesler çıkarıp çevreden geçenlere saldıran kargalar, yerdeki yavruya kimseyi yaklaştırmadı.

Kargalar tarafından saldırıya uğrayan bazı vatandaşlar ise mahallede bulunan bakkala sığındı.

Vatandaşlara güçlük çıkartan kargaların yaklaşık 1 saat süren mücadelesi, karga yavrusunun ağaç dalına konması ile sona erdi.

Kargalar ve insanlar arasındaki bu mücadele, balkonunda oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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