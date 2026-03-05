  • İSTANBUL
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı
IHA Giriş Tarihi:

İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

İspanya'da yapılan araştırma çok ses getirecek cinsten...

#1
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hamilelikte sıkça dile getirilen 'bebek beyni' ifadesinin bilimsel karşılığının olabileceğini belirterek, gebelik sırasında beyinde meydana gelen yapısal değişimlerin anneliğe uyum sürecinin parçası olabileceğini söyledi.

#2
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

İspanya'da yürütülen ve sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırma, hamilelik sürecinde kadın beyninde önemli yapısal değişiklikler meydana geldiğini ortaya koydu.

#3
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Çeşitli üniversitelerin iş birliğinde yürütülen çalışmada, hamile kadınların beyinleri gebelik öncesi, gebelik süreci ve doğum sonrası dönemlerde manyetik rezonans (MR) yöntemiyle incelendi.

#4
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Prof. Dr. Talip Asil, hamilelik sırasında kadınların unutkanlık yaşadığına dair yaygın bir algı bulunduğunu ancak bilimsel çalışmaların bu durumu farklı bir perspektiften değerlendirdiğini ifade ederek, "Gebelik döneminde beynin bazı bölgelerinde gri madde hacminde azalma görülebiliyor.

#5
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Bu durum çoğu zaman bir kayıp olarak algılansa da aslında beynin annelik rolüne hazırlanmasıyla ilgili bir yeniden yapılanma sürecini yansıtıyor" dedi.

#6
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Son yıllarda yapılan nörogörüntüleme çalışmalarında hamilelik sürecinde özellikle empati, sosyal algı ve duygusal işlemleme ile ilişkili beyin ağlarında belirgin değişimler tespit edildiğini aktaran Asil, bu değişimlerin anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.

#7
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Asil, "Beyin bu süreçte adeta bir ‘yeniden düzenleme' yaşıyor. Sinir ağlarında gerçekleşen bu düzenleme sayesinde annenin bebeğin ihtiyaçlarını daha hızlı fark etmesi ve ona daha duyarlı tepki vermesi mümkün hale geliyor" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Hamilelik sırasında yaşanan hormonal değişimlerin de beyin yapısını etkilediğini vurgulayan Asil, özellikle östrojen düzeylerindeki artışın sinir ağlarının yeniden şekillenmesinde rol oynayabileceğini söyledi.

#9
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Beyindeki bu değişimlerin aynı zamanda empati ve sosyal bağlanma ile ilişkili bölgelerde yoğunlaştığını belirten Asil, "Bu durum annelerin bebekleriyle daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olabilecek biyolojik bir adaptasyon olarak değerlendiriliyor" dedi.

#10
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Hamilelik döneminde görülen hafıza problemlerinin ise çoğu zaman uyku düzenindeki değişiklikler, yorgunluk ve artan metabolik yükle ilişkili olabileceğini kaydeden Asil, "Gebelik vücudun birçok sistemini etkileyen yoğun bir süreçtir.

#11
Foto - İspanya'dan ses getiren araştırma! Herkesi şaşırttı: 'Bebek beyni' kavramının bilimsel temeli ortaya çıktı

Bu nedenle zaman zaman dikkat dağınıklığı ya da unutkanlık hissi yaşanması doğal karşılanabilir" diye konuştu. Bu alandaki araştırmaların henüz sınırlı olduğunu ifade eden Asil, hamilelik sürecinde beyinde meydana gelen değişimlerin daha iyi anlaşılmasının doğum sonrası depresyon gibi durumların erken tanınması ve annelerin daha iyi desteklenmesi açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

