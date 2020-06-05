  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yavru güvercini belediye personeli büyütüyor

Bünyan Belediye personeli yuvasından düşen yavru güvecine sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:48:02 -
Yavru güvercini belediye personeli büyütüyor

Bünyan Belediye personeli yuvasından düşen yavru güvecine sahip çıktı.


Bünyan’da yuvasından düşen ve henüz uçamayan yavru güvercini belediye personeli sahiplendi. Yavru güvercini elleriyle besleyen ve kurum içinde muhafaza altına alan personel yavru kuşu kendi elleriyle besliyor.


Belediye personeli Hüsamettin Ava, belediye çalışanları olarak kuşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’da her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, en kısa zamanda yavru güvercini iyileştirip tekrar özgürlüğüne kavuşturulacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı