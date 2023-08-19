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Yaşam Yavru ayılar arabayla yarıştı
Yaşam

Yavru ayılar arabayla yarıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-19 21:25:00 -

Yavru ayıların arabayla yarışı kameraya böyle yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yol kenarında koşarak otomobille yarışan 2 yavru ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Azdavay ilçesinde ormanlık alandan çıkarak ana yola kadar inen yavru ayılar, araç sesleri sonrasında koşmaya başladı. Adeta yoldan geçen araçlarla yarışan ayıların yol kenarındaki koşusu gülümsetti. Ayıları gören sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bir süre koşan yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.

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