Yavru alageyik yaylanın maskotu oldu

Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen yavru alageyik, Başkonuş Yaylası’nın maskotu oldu.

Kahramanmaraş’ın oksijen deposu ve sık orman yapısıyla dikkat çeken Başkonuş Yaylası; kaz, ördek, tilki ve at gibi hayvanları da bünyesinde barındırıyor. Yaylanın ev sahiplerinden olan alageyikler ise vatandaşların ilgisini çekiyor.

Genellikle serin ortamlarda yaşayan alageyik doğum yaparak yavru dünyaya getirdi. Yavru alageyiğin yaylanın maskotu haline geldiğini söyleyen Başkonuş Yaylası işletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, "Alageyikler, Kuzey Avrupa’da yaşayan hayvanlardır ve biz Şanlıurfa’da çok sıcak bir ortamdan getirdik. Bakımını üstlendiğimiz geyik ise hamile kalmıştı ve pandemi sonrası tüm Türkiye’ye bereketli olması dileğiyle geyiğimiz doğum yaptı. Alageyiğimiz Başkonuş Yaylasınınn maskotu oldu ve gün boyu özgürce dolaşıyorlar ve akşam olduğunda kafesine tekrar konuluyor. Ormana bırakamıyoruz ve insana bir kez temas eden hayvan doğada yaşayamıyor” diye konuştu.