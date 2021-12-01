Yavaş'tan, Bahçeli'ye "Kendisine dikkat etsin" cevabı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara'da Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgadan sorumlu tuttuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “efendilik” pozlarına yatıp olayı örtbas etme gayretine girişti. Bahçeli’nin "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" diyerek işaret ettiği Yavaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavgada bütün okların kendisine çevrildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,yaptığı açıklamada ”Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkında yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı.