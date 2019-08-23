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Yavaş'ın kovduğu çocuklara bakanlık sahip çıktı

Melih Gökçek döneminde açılan çocuk koruma evinin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından kapatılması sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 11 Çocuk Koruma Evi’nin CHP’li Yavaş tarafından kapatılması üzerine, bu evlerde barınan 47 çocuk ve gencin mağdur edilmemesi için çalışma başlattı.

23 Ağustos 2019 Cuma 19:30
Yavaş'ın kovduğu çocuklara bakanlık sahip çıktı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkentteki 11 çocuk koruma evini kapatarak sokağa attığı bakıma muhtaç çocuk ve gençlere Aile Bakanlığı el uzattı. CHP’li Başkan Yavaş’ın çocuk koruma evlerini kapatma kararı kamuoyunda ‘vicdansızlık’ olarak değerlendirilirken, Aile Bakanlığı çocukların mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Gerekli tedbirler alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Söz konusu evlerde kalan yirmi dört çocuk ve sekiz reşit gencimiz olmak üzere toplam otuziki kişinin sosyal incelemesi tamamlanmıştır. Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyo-ekonomik destek verilmesi planlanmaktadır.

Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur.

Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır.”

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 19:30
  1. Ankara
  2. Mansur Yavaş
  3. Aile Bakanlığı

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