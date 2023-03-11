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Gündem Yavaş'ın anketinde 'homo' seçeneği!
Gündem

Yavaş'ın anketinde 'homo' seçeneği!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere 'evlilik' vaadinin ardından CHP'li Mansur Yavaş'tan da skandal bir adım geldi. ABB iştiraki EGO'nun çalışanlarına yönelik hazırladığı 'iç Paydaş Anket Çalışması (Güvenlik Personeli)' anketinde cinsiyet kısmına "kadın" ve "erkek" seçeneklerinin haricinde 'diğer' seçeneğinin de ekleterek sapkın homolara alan açıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 12:45:00 -
Yavaş'ın anketinde 'homo' seçeneği!

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Geçmişte MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ‘partiyi CHP’ye benzetmekle’ suçlayan, akabinde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, CHP’li olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun ardından Yavaş’ın da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak adına skandal bir icraata imza attığı ortaya çıktı. Belediye iştiraki EGO’nun, çalışanlarına yönelik hazırladığı ‘İç Paydaş Anket Çalışması’ anketinde bulunan cinsiyet kısmına, “kadın”, “erkek” seçeneğinin haricinde eşcinsel sapkınları temsilen ‘diğer’ seçeneğini eklediği öğrenildi. Resmi bir kurum olan belediyeye ait bu anket, ‘Yavaş sapkınların hamisi olma yolunda CHP’lilerle yarışıyor’ yorumlarına sebep oldu.

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Yorumlar

ersan

yalancı sın homo,lgbt kelimelerini nedense akit in yazarları gayet iyi biliyor

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş

Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş Homo destekçisi çıkıyor LGBT destekçisi çıkıyor eşcinsel destekçisi çıkıyor ve maalesef böyle bir kişi uzun yıllar MHP’de siyaset yapmış şimdi eşcinsellerin desteğini almak için anketlerde erkek kadın dışında bir de ‘diğer’ seçeneğini koyuyorlar ve Meral Akşener de bunu cumhurbaşkanı adayı yapıyor Mansur Yavaş‘ı aday göstermezseniz masayı dağıtırım diyor
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