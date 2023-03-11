Yavaş'ın anketinde 'homo' seçeneği!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsellere 'evlilik' vaadinin ardından CHP'li Mansur Yavaş'tan da skandal bir adım geldi. ABB iştiraki EGO'nun çalışanlarına yönelik hazırladığı 'iç Paydaş Anket Çalışması (Güvenlik Personeli)' anketinde cinsiyet kısmına "kadın" ve "erkek" seçeneklerinin haricinde 'diğer' seçeneğinin de ekleterek sapkın homolara alan açıldığı öğrenildi.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Geçmişte MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ‘partiyi CHP’ye benzetmekle’ suçlayan, akabinde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, CHP’li olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun ardından Yavaş’ın da eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak adına skandal bir icraata imza attığı ortaya çıktı. Belediye iştiraki EGO’nun, çalışanlarına yönelik hazırladığı ‘İç Paydaş Anket Çalışması’ anketinde bulunan cinsiyet kısmına, “kadın”, “erkek” seçeneğinin haricinde eşcinsel sapkınları temsilen ‘diğer’ seçeneğini eklediği öğrenildi. Resmi bir kurum olan belediyeye ait bu anket, ‘Yavaş sapkınların hamisi olma yolunda CHP’lilerle yarışıyor’ yorumlarına sebep oldu.
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