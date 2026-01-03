Hain muhalefet liderine gün doğdu! Her fırsatta ülkesini ABD’ye şikayet ediyordu

Yıllardır her fırsatta Washington’ın kapısını aşındıran, Avrupa başkentlerinde ülkesini şikayet etmek için kuyruğa giren tescilli iş birlikçi Juan Guaido, vatanını emperyalistlere satma projesinde nihayet muradına erdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’ın karanlık koridorlarında el sıkışırken "Özgürlük mücadelesi veriyoruz" yalanına sığınan Guaido, aslında Venezuela’nın petrolünü ve onurunu Amerikan Delta Force timlerine peşkeş çekmek için gün sayıyordu. Maduro yönetiminin askeri bir baskınla devrilmesiyle birlikte, ülkesini yabancı mızraklara hedef gösteren bu "ithal lider" için gün doğarken, Venezuela halkı bağımsızlığını bir gecede kaybetti.

"Venezuela’nın özgürlüğü" kılıfı altında sivil ve askeri tesislere bomba yağdıran işgalcilerle kol kola giren bu zihniyet, tarihe "vatanını satanlar" listesinin en başında geçecek. Kendi ordusuna ve halkına ihanet edip Beyaz Saray’ın talimatlarıyla hareket eden Guaido, özgürlük değil, tam bağımlı bir manda yönetimi vaat ettiğini bugün kanlı bir operasyonla tescillemiş oldu. Bir liderin kendi topraklarını emperyalizmin oyun sahasına çevirmesinin bedelini ise kuşkusuz yine masum Venezuela halkı ödeyecek.