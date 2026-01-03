  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nemli ve rutubetli ortamlarda yaşamayı seven toz böcekleri, çoğu zaman insanlar tarafından fark edilmemektedir. İnsan sağlığı yönündeki tehdidi olduğu ve toz böcekleri insanlara doğrudan zarar verdiğini araştırmalar ortaya koyuyor. Kirli yerlerde, perdede bile yaşayan toz böcekleri başınıza bela olduysa bu yöntemler bizzat sizi ilgilendiriyor. Bu yöntem sizi korurken toz böcekleriyle mücadele edecek. İşte detay

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Nemli ve rutubetli ortamlarda yaşamayı seven toz böcekleri, çoğu zaman insanlar tarafından fark edilmemektedir. Toz kadar küçük olduğundan, toz böceği olarak bilinmektedir. Toz böcekleri çok küçüktür. Yaklaşık olarak 0,2 – 0, 5 mm arasındadırlar.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Eğer koyu renkli bir alan üzerinde olurlar ise o zaman fark edilebilirler yoksa bu küçük böcekleri fark etmek oldukça güçtür.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Toz böcekleri, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olmaktadır. Bu böcekler, insanların vücudu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunmaktadırlar. Deri üzerinde yaşanan kızarıklıklar ve kabarmalar toz böceği yüzünden olabilmektedir.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Toz böceklerinin en ciddi zararı, ciltte sulu bir şekilde yara oluşturmasıdır. Eğer bu yaraya dikkat edilmez ise daha ciddi problemlere yol açılabilir. Bu yüzden, vücudunuzda eğer böyle bir yara görürseniz, hiç ihmal etmeden doktor kontrolünden geçmelisiniz.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Toz böceklerinden kurtulmak için halk arasında kullanılan yanlış yöntemler; Toz böceklerinin üzerine çamaşır suyu dökülerek, böceklerin yok edileceği düşünülür. Fakat çamaşır suyu ya da deterjan gibi maddeler ile toz böcekleri ölmez.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Yapılan yanlışlardan biri de süpürge makinesi ile toz böceklerini temizlemektir. Geçici olarak bulundukları yer temizlenebilir fakat süpürge içerisinde yaşamaya ve daha sonra tekrar eve yayılmaya devam edebilir. Yanlış yöntemler kullanmak yerine, profesyonel bir ilaçlama firması ile görüşmelisiniz.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Çalışacağınız böcek ilaçlama firmasının, güvenilir ve kaliteli olduğundan emin olduktan sonra, toz böcekleri için ilaçlama yaptırabilirsiniz. Bazı böcek ilaçlama firmaları, yüksek fiyat karşılığında ilaçlama yaptıkları halde toz böceklerinden kurtulmak mümkün olmamaktadır.

Foto - Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Doğru ilaç kullanan ve güvendiğiniz bir firma ile çalışarak, toz böceklerinden bir kere ilaçlama ile kurtulmanız mümkün olacaktır. Böceklerin olduğunu fark ettiğiniz ilk anda, daha fazla çoğalıp yayılmamaları için önlem almalısınız.

