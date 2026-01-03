  • İSTANBUL
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Mali zor bir yılın geride bırakıldığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken: Esnaf 2026'dan umutlu

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?
Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Girişimcilere 2026 müjdesi geldi! Bakan Kacır rakamı bizzat açıkladı: Tam 2 milyon TL destek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılının Türkiye için tam anlamıyla bir "girişimcilik hamlesi" yılı olacağını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girişimcilerimize 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile, imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1699 proje için 2,4 milyar TL destekleme kararı aldık. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre de bugün başlayan başvurular, 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgiye 'kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. (DHA)

 

Yemen'de BAE destekli güçler, havalimanını kapattı

Yemen'de BAE destekli güçler, havalimanını kapattı

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
