Yaşam Bu kadarı da pes! Karla kaplı mahallede drift attı
Bu kadarı da pes! Karla kaplı mahallede drift attı

Amasya’da kar yağışının etkili olduğu saatlerde mahalle arasında motosikletle drift atan sürücünün tehlikeli anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Amasya’da 1 Ocak akşamı kar yağışının etkisini sürdürdüğü saatlerde kaydedilen görüntüler tepki çekti. Sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen motosikletin sürücüsü, karla kaplı yerleşim yerindeki yolda drift yaptı. Sokak aralarındaki sürüş anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

