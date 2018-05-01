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Yavaş yemek zayıflatır mı?

Kilo vermenin tek yolu sıkı diyetler değil! Yemeğinizi yavaşça ve çiğneyerek yiyerek kilo verebilirsiniz.

01 Mayıs 2018 Salı 09:06
Yavaş yemek zayıflatır mı?

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu kilo verdirdiği ortaya çıkan yavaş yemek yeme alışkanlığı, kişinin daha uzun süre tok kalmasına yardımcı oluyor. İştah ve alınan kalorilerin çoğu hormonlar tarafından yönetildiği için, doyma hissi de hormonlar sayesinde açığa çıkıyor. Fakat hızlı yemek yenildiğinde hormonlar beynin daha geç uyarılmasına ve sürekli aç hissetmenize neden oluyor.

Yemek yavaş yenildiğinde daha az besin tüketiliyor ve alınan kalori miktarı da azalıyor. Çünkü açlık hormonları acele yenilen yemek sırasında ortaya çıkıyor. Ayrıca yemeğin hızlı yenilmesi kan şekerinde ani yükselmelere ve ani açlık krizlerine neden olabiliyor. Bu nedenle yemeği yavaş tüketmek kilo almanızı engelliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:06
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