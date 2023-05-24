Yavaş ve İmamoğlu'na video kliple bomba gönderme: Artık bülbül ötmüyor!

14 Mayıs akşamı henüz sandıklar açılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçip, "Öndeyiz" mesajı ile algı oluşturdular. Bununla da yetinmeyen ikili, "13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu" demekten çekinmedi.

İmamoğlu seçim akşamı yaptığı provokasyona ilişkin savunmasında, "Kimseyi kandırmadık, sadece 4,5 puan yanıldık." dedi.

Öte yandan ikilinin provokasyonu sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu ile Yavaş'ın seçim akşamı yaptıkları açıklamalar, "Artık bülbül ötmüyor" şarkısı ile klipleştirildi. Video kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.