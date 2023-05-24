  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg üzerinden fiyat manipülasyonu iddiası! RTÜK'ten flaş açıklama

Ümit Özdağ 'FETÖ yuvası' dediği İYİ Parti'ye geri döndü!

Karadeniz'de gerilim tırmandı! TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan gemiye saldırı

Herkes altın tahmini beklerken İslam Memiş şiddetle uyardı! Yeni planı yazdı, sözleri kafaları karıştırdı! Patlayabilir

FETÖ'cülerin suikast planı deşifre oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zehirlemek istemişler

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'a kötü haber

Muhalif Metin Akpınar'dan çarpıcı seçim yorumu: Bükemediğin bileği öpeceksin

O ülkeden geleceğin petrolü için kritik onay verildi! İzin çıktı, harekete geçti!

Bu nasıl işçi, emekçi? HDP'ye yakın isimden TOGG kurnazlığı! Fahiş fiyatla satışa çıkardı

CNN de CHP gibi şaşkın: Yine Erdoğan kazanacak!
Sosyal Medya Yavaş ve İmamoğlu'na video kliple bomba gönderme: Artık bülbül ötmüyor!
Sosyal Medya

Yavaş ve İmamoğlu'na video kliple bomba gönderme: Artık bülbül ötmüyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 22:58:00 - 2023-05-24 23:04:58

CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın seçim gecesi yaptıkları "öndeyiz" provokasyonu sosyal medyada alay konusu oldu.

14 Mayıs akşamı henüz sandıklar açılırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kameralar karşısına geçip, "Öndeyiz" mesajı ile algı oluşturdular. Bununla da yetinmeyen ikili, "13. Cumhurbaşkanımız sayın Kılıçdaroğlu" demekten çekinmedi.

İmamoğlu seçim akşamı yaptığı provokasyona ilişkin savunmasında, "Kimseyi kandırmadık, sadece 4,5 puan yanıldık." dedi.

Öte yandan ikilinin provokasyonu sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu ile Yavaş'ın seçim akşamı yaptıkları açıklamalar, "Artık bülbül ötmüyor" şarkısı ile klipleştirildi. Video kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!
'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!

Siyaset

'Kılıçdaroğlu 40 bin kişilik trol ordusuyla kalkışmaya hazırlanıyor' iddiası!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi!
Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi!

Siyaset

Kılıçdaroğlu HDP'li dostlarını sinirlendirdi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23