'Yavaş' Mansur! Ankara Meclisi'nde herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde AK Parti grubuna yönelik tepki toplayan ifadeler kullanmaya devam ediyor. Daha önce de kendine muhalif olan isimleri azarlayan Yavaş şimdi de AK Partililere, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden" gibi çıkışlarda bulundu.

"Zabıtaya attırırım"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde muhalif partilere yönelik çirkin üslubuna devam ediyor. Son toplantıda zaman zaman da sesini yükselten Yavaş, 'Gidin savcılığa şikayet edin. Söz hakkı falan vermiyorum. Fazla konuşuyorsun, zabıtaya attırırım. Alın mikrofonu elinden' gibi çıkışlarda bulundu.

"Masaya çık tepin istersen!"

AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin önerge sunmak istemesine karşın mikrofonu kapatan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini protesto eden Köse'ye, "Masaya çık tepin istersen!" demişti.

Elinde bir sopası eksik olan Mansur Yavaş'ın Meclis'teki çirkin üslubu:

Ayağa kalkma

Basbayağı bağırırım

Savcılığa şikayet edin

Zabıtaya attıracağım

Sana ne, sen ne karışıyorsun

Ben susturuyorum

Fazla konuşuyorsun

Git ya, git işine bak

Ağzını topla

Ben sana söz vermedim

Konuşamazsın

Alın mikrofonu

Hesabını sana mı vereceğim

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