Yavaş kasayı patlatmış! Turgut Altınok rakamları açıkladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok Habertürk'te açıklamalarda bulundu.

Altınok'un açıklamaları şöyle:

Saha seçimi kazandığımızı söylüyor. Alan iyi, saha iyi, sokak iyi. Ankara'mızın bütün ilçelerini gezdim. Bir taraftan da büyük ilçelerimiz var, 10 sefer gittiğim, 9 sefer gittiğimiz yerler var. Sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapıyoruz. Bir taraftan esnaf geziyorum. Sokak orada kendini daha çok gösteriyor. Vatandaşlarımızın ilgisi, sevgisi. Bol bol fotoğraf çektiriyoruz. Ankara'da saha iyi.

"GEÇEN SEÇİMLERDE 'KAZANDIK' DİYEREK VATANDAŞA YANLIŞ BİLGİ VERDİLER"

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı seçimlerini de kazanıyorlardı. Ama hiç de öyle olmadı. İki seçimde iki büyükşehir belediye başkanı oylar sayılırken basın toplantısı düzenlediler. 'Biz seçimi yüzde 60'la kazanıyoruz, verilere inanmayın' diyorlardı. İnanmayan dediği veriler Anadolu Ajansı. Atatürk'ümüzün kurduğu Anadolu Ajansı. Hem kendi seçmenlerini kandırdılar hem de Türkiye kamuoyunu da yanılttılar. İnsanlar sokağa çıkabilirdi. Belli makamdaki insanlar sözlerine, davranışlarına dikkat etmesi lazım. Böyle dönemlerde toplumu sakinleştirme, objektif davranmaları gibi bir sorumlulukları var. Vatandaşın oyu sandığa girmeden 'oy benimdir, kazandım' demek vatandaşın iradesine ipotek koymaktır. YSK'nın, AA'nın sonuçlarına itibar edilmelidir. İkisi de devletimizin kurumları. En azından bu iki belediye başkanı kamuoyundan özür dilemeliydi.

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"ANKARA HİZMET İSTİYOR, ESER İSTİYOR"

Bir taraftan CHP'li seçmene de saygısızlık yaptılar. Ankara hizmet istiyor, eser istiyor. Ankara bunaldı. Ankara büyükşehir değil büyük bir kasaba oldu. Ankara'nın ışıkları söndü. Hayalet bir şehir, hayalet bir belediye başkanımız var Ankara'da gözükmeyen. Bugün Ulus'taydım. Orada sordum vatandaşlara 'Allah aşkına bir kez sokakta gördünüz mü?' dedim. 'Görmedik' dediler. Ama Altınok sokakların adamıdır. Keçiören'de 'sokakta görsem tanırım' diyenlerin oranı yüzde 85. Hadi tatile gideyim, yurt dışına gideyim, böyle bir şey yok. Bütün şehir ve kent sizin ailenizdir. Bütün çocuklar sizin çocuklarınızdır. Ankara'nın çok problemi oldu. Problemler çoğaldı. Vatandaş şunun farkında. Mahalleleri geziyorum, ilçelere gidiyorum. Büyükşehir belediyesinin ilçelerde bir hizmet var mı? Bir eser var mı? 2019'daki sözleri de alıyorum. İnanın bizim ilçe belediye başkanlarımız destan yazmış. Büyükşehir belediyesi hiçbir şey yapmamış. Varsa bir eseri söyleyin bana? Hakkını verelim. Söylenen şu 'Burada hiçbir eseri yok'. Hatta 'seçimden seçime seçim bürosu açılışına ve kurdela kesmeye geliyor' dediler. Sokakta 'CHP'liyim sana oy vereceğim' diyen vatandaşımız da var.

"CİDDİ BİR ULAŞIM VE TRAFİK PROBLEMİ VAR"

Ankara'da ciddi bir ulaşım, trafik problemi var. Sabahları insanlar işlerine 1,5-2 saatte gidiyorlar. Otobüs duraklarında bekleme dönemi, kuyruklar uzadı. Vatandaşlarımıza soruyorum, 'Ankara'nın trafik problemi var mı, yok mu?'. Sincan'da vatandaşlarımızın söylediği ilk otobüs durağında bindiysen bindi, onun dışında binmek mümkün değil. Balık istifi gibiler. Depremden birçok vatandaşımız Ankara'ya geldi. Gelenlerin yüzde 85'i döndü. Bize geldiler 'hakkınızı helal edin' dediler. Kardeşlerimizin zor gününde üzerimize düşen sorumluluğu, vebali yerine getirdik. Ankara'da altgeçit, üstgeçit, köprülü kavşaklar yapılmadı. Her sene Ankara'ya 100 bin araç giriyor. 2024'de 124 bin araç trafiğe girecek. Eğer metro dahil bu projeler hayata geçirilmezse, 2,5 yıl sonra Ankaralı 'eyvah biz ne yaptık' diyecek. Aksi bir durum olursa iradeye saygımız var tabii. Ankara'daki problemleri Altınok'un çözeceğine inandıklarına inanıyorum. Şu anda Ankara'da ciddi ulaşım çilesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi 400 tane otobüs aldı. 2 bin civarında otobüsü var. Otobüslerin en az 1000 tanesinin yenilenmesi lazım. Şu an tamirini yapamıyor. Yedek parça yok. Ustalar emekli olmuş, bir taraftan böyle bir problem var.

"SÖZ VERDİYSENİZ TUTACAKSINIZ"

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı havaalanı metrosu ile protokol imzalamıştı. Sayın Belediye Başkanı 'metroyu ben yapacağım' deyip imzasını çekti. Bakanlık yapacaktı. 58 kilometre metro sözü vardır 2019 seçimlerinde. '9 ayda proje, ihale, 5 yılda metro yapacağım' diyor. Ankara'da şu anda 5 cm metro yok. İstanbul'da açılan bütün metrolar hükümetimiz tarafından yapılan metrolar. Bazı metro alanlarını da doldurdular. Bir çoğu Kadir Topbaş döneminde başlamış olan metrolardır İstanbul'a hizmet veren. İstanbul'daki trafik çilesi şu an 5'e katlandırdı. Hükümetimiz İstanbul'a ayrım kayrım yapmadan metro yaptı. Büyükşehir belediye başkanı söz vermiş, hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Keçiören'den gelip Kızılay'a bağlanan hat hükümetimiz tarafından yapıldı. Ankaralılara verdiği sözü Büyükşehir Belediye Başkanı yerine getirmemiştir. Ankara'da toplam 80 kilometre metro yapacağız, Ankara'yı demir ağlarla öreceğiz.

"ANKARA'YA YAPACAĞI HER HİZMETLE İLGİLİ DESTEK VERDİK"

5 yılda ABB Başkanının belediye meclisine getirdiği gündem maddeleri yüzde 99.8. Bunlar resmi rakam, hepsi elimizde. 'Metro yapacağım' dedi. Kredi istedi, yetkiyi verdik. Polatlı'ya hala su gelmedi. 37 milyar borçlanma yetkisi verdik belediye meclisinde. Ankara'ya yapacağı her hizmetle ilgili destek verdik. Sonsuz desteğimizi verdik. Ankara'nın suyla ilgili sıkıntısı vardı. 2019 seçiminden sonra Gerede'den iki akstan su getirdi. Bu su gelmese idi Ankara bugün susuzdu. Burada engellemek için hiçbir şey yapmadık. Hepsine destek verdik. Polatlı suyu da verdiğimiz krediyle gidecek. Sayın büyükşehir belediye başkanını bir şirketin başına getirseydiniz, şirket batmıştı.

"ABB'NİN ŞU AN 20 MİLYAR BORCU VAR"

'Efendim ben yol yapmadım, yol yapsaydım trafik problemi mi olsaydı?' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım kelimesi de bana göre çok yanlış geliyor. Aşağılayıcı bir kelime. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde. Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok.

"10 TANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CİDDİ BİR EKONOMİK KATKI SAĞLAR"

Büyükşehirin devlet gibi bütçesi var. Yaptığı yatırım yoktur. Şirketler zarardadır. Ankara yönetilemiyor. Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez. Ticaret bu şehirde gelişebilir, ekonomi gelişebilir. Şehir ekonomisi gelişebilir. Sanayi gelişebilir. İşsizliğe çare bulabilir. Bugün 10 tane sanayi bölgemiz olsa yerli, yabancı yatırımcı hazır. 10 tane organize sanayi bölgesi ciddi bir ekonomik katkı sağlar, Ankara'nın ihracatını, ticaretini arttırır. Belediye başkanları şehrin şansıdır, şansızlığıdır. Belediye başkanı kentin geleceğini planlar, damgasını, mührünü vurabilir. Yatırımcı hazır ama Ankara'da 5 yıldır organize sanayi bölgesi yok.

"ÇİNLİ, AVRUPALI TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"

Pandemiden sonra dünyadaki birçok şey değişti. Şirketler ve firmalar için de değişti. Pandemiden sonra dünya açıldı bir arz talep doğdu. Talep arzı karşılayamadı. Çin'den gemiler 1 ayda geliyor. Gemi bulunamadı, navlun fiyatları arttı. Dünya bundan ders aldı. Lojistik ve kolay ulaşım alanları daha ucuza mal olacak, hem zaman kısa olacak. Avantajlı yer Türkiye'dir. Çinli, Avrupalı Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Olası İstanbul depremden dolayı birçok holding fabrikalarını Ankara'ya taşıma kararı aldılar.

"BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ"

Şehre sevdalı olacak belediye başkanı. Aklın cumhurbaşkanlığında, cumhurbaşkanlığı yardımcılığında olmayacak. Biz işimizi yapacağız. Akyurt'ta 300 tane fabrika var. Akyurt Sanayici ve İşadamları Başkanı'nın söylediği 'Akyurt'taki fabrikaların altyapı ve kanalizasyonu yok'. Tulumtaş'ta milyonluk villalar var ama altyapı yok. Vatandaşımız 'foseptik çukur var, ASKİ'yi arıyoruz, bizden 650-700 vidanjör parası isteniyor' deniyor. Belediye başkanı işsizliğe çare olabilir, şehrin ekonomisini geliştirir. Fuar alanını bitirmeliydi. Yılda en azından 1 milyon yerli ve yabancı turist getirir Ankara'ya. Ankara'nın parası İstanbul'a gidiyor. Şimdi fuar alanıyla birlikte İstanbul'un parası Ankara'ya gelecek.

"ALTINOK VERDİĞİ SÖZÜ TUTAR"

Söze değil de yapılanlara bakmak lazım. Altınok verdiği sözü tutar. Biz Keçiören'i gecekondu kentinden aldık dünya kenti yaptık. Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik hikayesi ve destanı vardır. Şehre Fatih Köprüsü'nden giriyorsunuz, toplumun her kesiminin sabahtan akşama gezecek birçok eser yaptık. Çöplükler çiçek bahçesi oldu. Doğal yaşam alanları, spor tesisleri, kalemiz, teleferiğimiz. Şimdi 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacağız. Çanakkale'nin yıldönümünde yapıyoruz. Türkiye'de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesi. Giriş katında kütüphanemiz var. Spor tesislerimiz, nikah salonumuz, mini AVM'miz var. Uluslararası bir sergi salonu var. Altında kafe var. 140. metrede uzay terası ve bilim merkezi var. 180. metrede seyir terası, restorant var. Restorant döner olacak. Bütün Ankara'yı seyredebileceğiz. En üst katta nikah salonumuz var. Muhteşem bir eseri Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nda Ankara'mıza kazandırmış olduk.

"TURGUT ALTINOK BİR PROJE BANKASIDIR"

Ulus'ta 7'de hayat bitiyor. Saat 9'da Ankara'da hayat bitiyor. Böyle bir başkent olur mu? Sanat kültür faaliyetleri kalmıyor. Altınok proje bankasıdır. Dünyada 100 yaşanabilir başkent vardır. Bunların içinde Ankara'nın esamesi yoktur. 5 yılda Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdiği zaman Ankara yaşanabilir kentler arasında olacaktır. Ankaralı Keçiören'e geliyor şimdi. Ankara'nın merkezi değişti. Eskiden Dikmen'den 1 daire satar Keçiören'den 4-5 daire alırdınız. Şu anda Bahçelievler'den 3 daire satılırsa Keçiören'den 1 daire alabilir. Şu an Ovacık bölgemiz var. Ankara'nın yeni merkezi orası. Yaptığımız parklar, buz pateni, spor tesisleri, piknik alanları. Bütün Ankara hafta sonu Keçiören'e geliyor. Balık iskelemiz var, balık tutmak isteyenleri de Keçiören'e davet ediyoruz. Bağlum'un yanında. Sönmekte olan bir gölü aldık DSİ'den. Bütün yollar kapanmıştı, yolları açtık. Göletin hem alanı gelişti hem de derinliği 4 metreden 25 metreye çıktı. 2019'da göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm planlarımızı yaptık. Maalesef ABB Başkanı planların bir bölümünü iptal etti. Sonra meclis geçirdi, dava açıldı ve iptal oldu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHRİN GELECEĞİNİ PLANLAR"

Şu anda 104 milyar dolar deprem bölgesinde harcanacak. Şu an Türkiye'de görmediğimiz bazı olayları unutuyoruz. Bu vatandaşlarımız için devletimiz üzerine düşeni yapıp evleri yapıyor. Şu anda en büyük gider kalemi deprem bölgesinde. Şu an bunun bedelini ödemek durumundayız ve zorundayız. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar aynı zamanda. Sokaklar, caddeler genişliyor. Ankara'dan ve Ankara dışından birçok müteahhit Keçiören'de kentsel dönüşümden yer alıp yapmak için talepte bulunmuştu. Ankaramızda birçok bölge eskidi, yaşlandı. Demetevler, Bahçelievler, Emek, Esat, Seyran Bağları, Balgat, 100. Yıl Blokları öyle. Altındağ'da, Mamak'ta kentsel dönüşüm bekleyen yerler var. Sincan'da, Etimesgut'ta dönüşüm bekleyen yerler var.

"KENT BÜTÜNLÜĞÜ VE ESTETİĞİ OLACAK"

Biz Keçiören'de yüzde 80 kentsel dönüşüm planlarımızı yaptık. İnşallah Ankara'da da yapacağız. Keçiören'de doğalgaz sobası patladı, 4 kişi öldü. Neden öldü, doğalgazdan değil yığma binaydı. En önemlisi her daireye 2 otopark zorunluluğumuz var. Bütün Ankara'da bunu uygulayacağız. Kent bütünlüğü olacak. Kent estetiği olacak. Bütün Türkiye'nin hayran kalacağı planlamayı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. En az 150 bin konut var dönüşümü bekleyen. 20 bin de ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza konut yapacağız. Kira öder gibi ev sahipleri olacak. Şu an satmış olduğu arsaları kat karşılığı vermiş olsaydı Ankara'da binlerce vatandaşımız ev sahibi olacaktı.

"DEM'LE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR, BEN CHP'YE HAYRET EDİYORUM"

DEM'in adayı 'Ankara'da kent uzlaşısını sağladık, 3 ilçede belediye meclis üyelerini verdik' dedi. Kent uzlaşısını kast ediyor. Bu bana göre milli güvenlik meselesidir bana göre. Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. CHP 2-3 belediye fazla alacağım, ilçe belediyesinden fazla alacağım diye DEM'le işbirliği yaptılar. CHP Genel Merkezi'ne geldiler, konuştular. Bazı illerde de İstanbul'da olduğu için işbirliği içinde oldular. Bu şehitlerimizin ruhunu sızlatıyor, gazilerimizi üzüyor. İki gözünü, iki bacağını vermiş gazilerimiz var. Bunlar niye verdi gözünü, bacağını? Milyonlarca şehidimiz var. Vatan üzerinden pazarlık yapılmaz. Önce vatan. Atatürk ne diyor 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır'. Şu an İmralı'da yatan, binlerce asker, polis, korucu, öğretmenimiz, Kürt vatandaşımızın katili olan birisiyle ilgili çıktı televizyonlarda sayın CHP genel başkanı, Atatürk'e, şehitlere, gazilere selam yok, Anadolu'yu yurt edinmemizi sağlayan nice Anadolu kadınları var, onlara selam yok. Kime selam var Selahattin Demirtaş'a selam var. Televizyonda 'Apo bey' diye konuşması var.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ, HEPİMİZ TÜRKİYE'YİZ"

Selahattin Demirtaş bırakılmalı diyor. 'Bırakılsın, Meclis'e girsinler, yol bulunsun' deniyor. 6-8 Ekim olaylarında bir sürü insanımız olsun. Orayı teşvik eden Selahattin Demirtaş'tır. Diyarbakır meydanında Atatürk'ün heykellerini gösterip 'Bu heykelleri yıkacağız, yerine İmralı'dakinin heykellerini dikeceğiz' diyen lafı var. Peki Atatürk'ün partisi nasıl olabilir böyle. Sonra İzmir'de gitti 'İHA, SİHA, TGC Anadolu geminizi alıp 14 Mayıs'tan sonra gideceksiniz'. Bizim gidecek vatanımız yok. Bir tek vatanımız var Türkiye Cumhuriyeti. Bu Bayraktar Ailesi'ni tebrik ediyorum. Devlet Üstün Hizmet Ödülü verilmesi lazım bu aileye. Şimdi bütün dağların tamamında olması gereken Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bütün mağaralar, eğitim kampları tarumar edildi. TGC Anadolu gemimiz gururumuz. Bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü bu kelimeleri söyleyemez. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni. Hepimiz kardeşiz, hepimiz Türkiye'yiz. Ayrım yapan vatan haini, kalleştir. Vatan ayrı bir şey, devlet ayrı bir şey, üniter yapı ayrı bir şey. Bu üniter yapıyı savunuyorum. 6-8 Ekim olaylarından sonra Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız birlik ve beraberliğin yanında yer almıştır. İsyana teşvik edilmiştir ama oyunlara gelmemiştir. Nevruz'da Selahattin Demirtaş 'Hadi Sur'a yürüyoruz' dedi. 250 kişiye düştü. PKK birçok Kürt vatandaşımızı öldürmüştür. Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasını önlemiştir. Bunlar Türkiye'yi Irak, Suriye, Libya yapmak istemiştir. Bizim Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız bu oyunlara gelmediler. PKK ayrı Kürt vatandaşımız ayrı. Doğu'da, Güneydoğu'da birçok hizmetimiz var.

"GÖREVE GELİR GELMEZ AYRIM YAPTI"

Türk milleti prangaları söküp atmış millettir. Ankara Seymenler şehridir. Atatürk'ü karşılayıp 'Atam seni karşılamaya, vatan uğrunda ölmeye geldik' diyor. Mevcut başkan herkesi tehdit ediyor. 'Hizmet almak istiyorsanız CHP'yi seçin' diyor. Göreve gelir gelmez ayrım yaptı. Hiçbir yere hizmet yapmadı. Şentepe'ye gittim 'Büyükşehirin yaptığı bir şey varsa Allah için söyleyin' diyorum. Bir gün beni Tunceli Belediye Başkanı aradı, geçmiş dönem için söylüyorum. İsmi Hasan'dı. Bana dedi ki 'Başkanım CHP'liyim. CHP'li belediyelerden araç istedim alamadım. Cemevi ile mezarlığın arası 2 kilometre. Senden bir cenaze arabası istiyorum, istersen ver istersen verme'. Dedim ki 'Başka hiçbir şey söyleme, Tunceli Belediyesi ile Keçiören Belediyesi'ni kardeş kararı al' dedim ve öyle oldu. Cenaze arabasını gönderdim.

"ZAMANI GELDİĞİNDE MAL VARLIĞIMI İLAN EDECEĞİM"

94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye'de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi'dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir'in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık'ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara'dan çocuklar Keçiören'e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz. Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra'dan ev aldım. Londra'da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Londra'da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra'da kimin evi varsa ona sorun. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra'dan ev aldın mı, alabildin mi?

"YARDIM LAFINDAN HİCAP DUYUYORUM"

Altınok'un büyükşehir belediye başkanından daha çok köylerde hizmetim vardır. İlçelerin hepsine soruyorum, büyükşehirin yaptığı hiçbir şey yok. ABB Yavaş'tan önce bütçesinin yüzde 8'ini yardımlara veriyordu. Şu an bu 4'e düşmüştür, 3.7'dir. Ama bu yardımlar, destekler yeterli değildir. Yardım lafından hicap duyuyorum. Yıllardır bunu yapıyoruz. Bunları televizyonda söylemedik. Bir tane çocuğumuza mont verirken fotoğrafımız yoktur. 2500 TL para vereceğiz. İsteyen ihtiyacını karşılasın. 400 TL'yi 2500 TL'ye çıkarıyoruz. Emeklimize her ay 5000 TL vereceğiz. Destek alan vatandaşlarımızı aşağılıyorlardı 'makarnacılar' diye. Yardımları yüzde 50 düşürmüş 'daha çok yardım yapıyorum, yol yapmıyorum, metro yapmıyorum, fuar alanı yapmıyorum' diyor.

"ANKARA TARIMIN BAŞKENTİ OLACAK"

Biz Türkiye'nin başkentini tarımın başkenti yapacağız. 100 litre mazot veriyor biz 500 litre mazot veriyoruz. Küçükbaş, büyükbaş hayvan, tavuk, arıcılık vereceğiz. Ankara'nın tarım planlamasını yapacağız. Ankara üretecek, Ankara tüketecek. Yapacağımız süt ve et entegre tesisiyle süt, yoğurt, yağ, ayranımızı üreteceğiz. Ankara'ya çok uygun fiyata et ve süt satacağız. Ziraat odalarımıza tarım makinaları vereceğiz. Termal turizmi destekleyeceğiz. Termal seracılığı yapacağız. Afyon dünyaya domates satıyor, Ankara niye satmasın. Yüzlerce sera yapacağız. Vatandaşlarımıza teşvik vereceğiz. Ankaralı sağlıklı gıda yapacağız. İlkokuldaki çocuklarımızın sütünü vereceğiz.

"EMEKLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK"

Emeklilerimizle ilgili yapacağımız işi anlatayım. Ankara'daki emeklilerimiz ulaşımdan ücretsiz istifade edecekler. Minibüs, otobüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. Otobüs esnafı bu dönemde battı. Minibüsçüler öyle. Emekli olan vatandaşlarımız günün her saatinde metro dahil ulaşımı ücretsiz yapacağız. Taksicilerimize yapacağız hizmet var. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk 'efendim ticari araçlarda ÖTV indirimi yapabiliriz miyiz?' dedim. Elektrikli araç dönemi başlayacak Ankara'da. Ankara'yı zehirden, hava kirliliğinden kurtaracağız. Taksicilerimiz elektrikli taksi sahibi olacak. Hepsi tek tip taksi sahibi olacak. Filo indirimlere bakacağız. Bütün hesapları yapmışız. 9 milyar civarında finansman gerekiyor. ABB'nin bütçesi 99 milyar. Yeter ki parayı düzgün harcayın. İhaleleri düzgün yapın. Altınok projesini yapar. Üniversite öğrencilerimizin tamamı ücretsiz olacak. Özel otobüse binerse parasını vereceğiz. Dolmuşa bindi, paralarını biz vereceğiz. 18 ve üniversite öğrencilerimizin tamamı ücretsiz olacak. Ankara'da 24 saat ulaşım olacak. Üniversitelerimize ücretsiz çorba, sandviç, kahveleri ücretsiz ikram edeceğiz. Şu an kütüphanelerimizde bunu yapıyoruz. ABB olarak bütün ilçelerde dershanelerde çocuklarımızı geleceğe yetiştireceğiz. Çocuklarımıza internet ücretsiz olacak. Teknoloji, bilişim merkezleri olacak. Ankara'yı kütüphaneler şehri yapacağız. Bütün ilçelerimizde kütüphaneleri yapacağız. En az 100 tane kreş yapacağız.

"ABB 5 YILDIR BARINAĞI BİTİREMEDİ"

Bu ciddi problem. Geçen Bahçelievler'de bir hanımefendi 'Başkanım çocuğumu okula gönderemiyorum' dedi. Bizim doğal yaşam merkezimiz var. Ameliyat, ultrason, aşıların tamamını ücretsiz yapıyoruz. Hayvanlarımızı yıkıyoruz, tahlillerini yapıyoruz. Isıtmalı yerlerde yatırıyoruz. Yiyeceklerini veriyoruz. Bu problemi çözmek lazım. ABB 5 yıldır barınağı bitiremedi. 5 yıldır barınak yapamayan bir ABB var. Takdir Ankaralılarındır. Hayvanseverlerimize zaten destek oluyoruz. Artık bu sokaklardaki insanların korkusu Ankara'da bitmeli ve bitireceğiz. Bizde bir başkan yardımcımız ve 8 müdürümüz bayan. Hepsi de işkolik, işinde çalışıyorlar. Ben 18 saat mesai yapan birisiyim, cumartesi pazar dahil. Bizde lafta değil de bir başkan yardımcımız 8 tane bayan hanım müdürümüz var. Keçiören'de olan Ankara Büyükşehir'de de olacak.

"ANKAPARK'I AÇACAĞIZ"

Anka Parkı açacağız. Mevcut durumu iyileştirip açacağız. Atatürk Orman Çiftliği'nin ruhunu getireceğiz. Dev bir akvaryum yapacağız. Bir tropik sera projemiz var. Bitki meyve ne varsa Ankaralı bunlara dokunacak ve yiyecek. 5 tane müze projemiz var. Ankara'nın kent müzesi yok, acıdır. Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'ni açıyoruz. Bir dijital müze yapacağız. Balkanların ve Kırım'ın Gözyaşı Müzesi'ni yapacağız. Türk Tarih Müzesi ve Çanakkale Müzesi 7-8 saatte gezilebilecek. Bu ciddi anlamda Ankara ekonomisine katkı sağlayacak. Ankara'da uluslararası bir festival yok. Ankara Sinema Günleri vardı onlar yok. Şu an İstanbul'da ne varsa Ankara yetiştirmiştir.

"SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

İşçi kesinlikle çıkarmayacağız. İşçilerimizin gönlü ferah olsun. Hiç kimsenin çoluğun çocuğun rızkıyla uğraşmayacağız. İşçilerin maaşını düşürdü. Şu an Keçiören Belediyesi'nde çalışan işçilerimiz ABB işçilerinden daha fazla maaş alıyor. Benim sözüm, büyükşehir belediye başkanının sözüne benzemez. 6-7 bin tane işçiyi çıkardı. EYT'den emekli olan işçiler, ABB'den 5-6 ay kıdem tazminatı alamadılar. Biz işçilerimizin kıdem tazminatlarını ödedik. İşçilerimize 1 kuruş ikramiye borcumuz yoktur, maaşlarını 1 gün önceden yatırırız. İşçilerimizin ellerinden alınan hakları vereceğiz. Suda yüzde 50 indirim yapacağız Ankara'da. Şu an vatandaşlar diyor ki 'Şu an su faturası elektrik faturasını geçti'. Sayın belediye başkanı 'sudan para almayacağım' diyordu. Atık suyun yüzde 50'sini alacağını söylemişti. Su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. 31 Mart'tan sonra ABB Meclisi'nden bu kararı alacağız. Hedefimiz Ankara'da hizmet ve eser belediyeciliğine vatandaşlarımıza oy verecektir. Ankara bu haliyle gidemez ve gitmemelidir. Sağduyu galip gelecektir. Ankara'nın bize yüzde 50'nin üzerinde bize, hizmetlere, eserlere oy vereceğini bekliyoruz. Bir de hanımlarımıza, gençlerimize ,yeni iş kuranlara 100 bin liraya kadar hibe destekte bulunacağız."

Kaynak: HABERTÜRK