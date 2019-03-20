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"Yavaş buna rağmen seçileceğini düşünüyorsa hayretler içerisinde kalırım"

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mansur Yavaş’ın hakkındaki iddialara cevap verememesini anımsatarak, “İddialara yeterli cevabı veremediği halde seçileceğini düşünüyorsa, hayretler içerisinde kalırım” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:37
"Yavaş buna rağmen seçileceğini düşünüyorsa hayretler içerisinde kalırım"

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili’nde yine gazetelerin birinci sayfasındaki dikkat çeken haberler konuşuldu.

Sözcü’nün, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ı yağlayan haberinin de konuşulduğu programda Ali İhsan Karahasanoğlu, Yavaş’ın hakkındaki skandal iddialara sessiz kalmasını değerlendirdi.

Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinde ikinci tura gerek kalmayacağını, ilk turda kazanacağını söylemesini hatırlatan Karahasanoğlu, Mansur Yavaş’ın skandallarını saydı. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve ibrenin tamamen Yavaş’ın aleyhine dönmesine neden olan skandalların ardından Karahasanoğlu şunu söyledi:

Mansur Yavaş hakkındaki bu kadar iddialara yeterli cevabı veremediği halde seçileceğini düşünüyorsa, hayretler içerisinde kalırım.       

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:37
  1. Ankara
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Akit TV
  4. Manşetlerin Dili
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu16 dk önce
    Bunun gibi insanlar çok var bu güzelim memlekete,Ama yazıklar olsun bunun gibi İnsanlar haysiyetten,,,Zerre kadar ahlaktan yoksun,yahu İnsanda bir gurur olur oda yok bu tip İnsanlar emin olun( DİNİ VE SÜNNETİNİ BİLMEZLER.TARİHTEN HİÇ ANLAMAZLAR. OSMANLI AHLAKINDAN YOKSUN ) bunşar bu güzelim devşeti idare edecekler yazıklar olsun bunun gibi İnsanları partiye alıyorlar ..yazıklar olsun bunu gibi Vatandaşlar peşinde koşanlar zayen bu insanlarda aynı kafadaşar bizde bir TÜRKMEN ATA SÖZÜ BAR( KAZAN YUVARLANIR KAPAĞIN BULUR ) ,,Vesselam,,NDEN
  • CemCem22 dk önce
    Varlık kuyruklarında saatlerce bekleyen yurttaşın size oy vermesine hayret etmiyorsunuz da Mansur Yavaş için hayret duyacaksınız öyle mi ? Bir gün Sizleri de bu varlık kuyruklarında görmeyi diliyorum Rabbim'den !...Ne çamur atarsanız atın inşallah fark atacak Mansur YAVAŞ.
  • HaticeHatice35 dk önce
    Oy veren olur merak etmeyin aziz nesinin dedigi koyunlar mantigi olmayan bir ittifak kurdular onlardan cok var mankurtlar ona oy verir istanbuldada bazi mankurtlar oylarini verecek yer millet ittifaki ama sinirimizda abd askerleri ypg pkk secimi bekliyor firsat bulunca bu ulkeyi bolmekten asla guney dogudan bize baski yapacagini yani beka sorunu yasayacagimizi dusunen kim ki
  • IsmailIsmail38 dk önce
    Bosuna nefesinizi tüketmeyin, millet artik uyandi, millet artik korkmuyor, millet artik dogruyu ve yanlisi anladi.
  • NİLÜFERNİLÜFER47 dk önce
    Bence hayret kalma seçilecekde Bakın Chp nin yüzde 20 garanti oyu var hırısız olması o bu hiç önemli değilChpliler için farketmezsiz bu zihniyeti anlıyamadıysanız asıl ben hayret ederim ve kızgın bir ak partililer var ha bu adamada oy vermiyecekler boş kullanaklarını söylüyorlar ama yine bu adama yarayacak bakın görekceksiniz yaşayalım bazı şeyleriAk partide kendine gelmeli bu halkda kendine gelmeli
  • HakanHakan49 dk önce
    Evet seçilecek
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 55 dk önce
    AKP sason Başkan adayı Muzaffer Arslan'ın kardeşi Vecdin Arslan, PKK'nın dağ kadrosundayken 1994'de Sason'da çatışma sonucu öldürüldü. Diğer kardeşi Hayrettin Arslan, Siirt'te çatışmada öldürüldü.Ağabeyi Necip Arslan ile yeğeni Erdal Arslan da halen örgütün dağ kadrosunda bulunuyor. Ağabeyinin oğlu Ulaş Arslan ise 2006 yılında Kuşadası'nda çöp kutusuna bomba koyan ve 10 turistin ölümüne yol açan teröristlerden.

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