"Yavaş buna rağmen seçileceğini düşünüyorsa hayretler içerisinde kalırım" Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mansur Yavaş’ın hakkındaki iddialara cevap verememesini anımsatarak, “İddialara yeterli cevabı veremediği halde seçileceğini düşünüyorsa, hayretler içerisinde kalırım” dedi.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu, Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili’nde yine gazetelerin birinci sayfasındaki dikkat çeken haberler konuşuldu. Sözcü’nün, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mansur Yavaş’ı yağlayan haberinin de konuşulduğu programda Ali İhsan Karahasanoğlu, Yavaş’ın hakkındaki skandal iddialara sessiz kalmasını değerlendirdi. Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinde ikinci tura gerek kalmayacağını, ilk turda kazanacağını söylemesini hatırlatan Karahasanoğlu, Mansur Yavaş’ın skandallarını saydı. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve ibrenin tamamen Yavaş’ın aleyhine dönmesine neden olan skandalların ardından Karahasanoğlu şunu söyledi: “Mansur Yavaş hakkındaki bu kadar iddialara yeterli cevabı veremediği halde seçileceğini düşünüyorsa, hayretler içerisinde kalırım.”

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