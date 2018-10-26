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Yavaş aday olacak mı?

2014 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan yavaş 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki adaylığı hakkında konuştu

26 Ekim 2018 Cuma 10:53
Yavaş aday olacak mı?

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak Melih Gökçek ile yarışan Mansur Yavaş, adaylık konusunda, "Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor" dedi.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Mansur Yavaş yerel seçimde adaylığı ve Melih Gökçek tartışması hakkında konuştu.

ADAY OLACAK MI?

Yavaş yerel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım… Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, “Değilim” desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım" dedi.

GÖKÇEK TARTIŞMASI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiaları üzerine konuşan Yavaş şunları söyledi:

"Ben o haberlere inanmıyorum. Gökçek kımıldayamaz. Bir günlük, saman alevi gibi bir gündem olur. Gökçek çıkıp “Teşekkür ederim ama ben AK Partiliyim, partime bağlıyım, beni aday yapsalar da yapmasalar da partimin emrindeyim” diye açıklama yapar. Bakın göreceksiniz."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:53
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