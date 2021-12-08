Yavaş, 34 ihalede usulsüzlük yapmış

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri Sayıştay Müfettişlerinin 2020 Yılı Denetim Raporu deşifre etti. CHP’li ABB’de toplamda 34 usulsüzlük ve kamuyu zarara uğratma niteliği taşıyan yolsuzluk bizzat Sayıştay Müfettişleri tarafından kayıt altına alındı. Denetim kapsamında; ihalelerde rekabet şartlarının ortadan kaldırılarak yandaşların semirtildiği, AK Partili ilçe belediyelerin hakkı olan ödeneklerin verilmediği, muhasebe kayıtlarındaki uyumsuzluk nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı teferruatlarıyla birlikte tespit edildi.

Şeffaflık sözü lafta kaldı

Yerel seçimler öncesinde ve sonrasında sürekli olarak şeffaflık vurgusu yapan ve adil belediyecilik naraları atan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın söylemlerinin tam aksi yönde hareket ettiğini Sayıştay Raporları ispatladı. Raporun 16. Denetim Bulgusunda Yavaş’ın ihalelerde rekabet ortamını kaldırdığı, “Mal alımı ve yapım işlerinin bir kısmında temel ihale usulleri yerine pazarlık usulünün uygulanması ve rekabet ilkesi hususunda yeterli özenin gösterilmemesi... Kurum ihale dosyalarının incelenmesi sonucunda; bazı işlerin 4734 Sayılı Kanun’da belirtilen temel ihale usulleri yerine istisnai olarak yetki verilen pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği, yapılan pazarlık ihalelerinin bazılarında Kamu İhale Kanunu’nun temel ilklerinden olan “rekabet” ilkesinin oluşması için yeteri düzeyde özen gösterilmediği tespit edilmiştir” ifadeleriyle kayıt altına alınıyor.

İhalelerde rekabet ortadan kaldırılmış

Raporun usulsüzlük olarak kayıt altına aldığı 6. Bulgusunda ise şu ifadeler yer alıyor: “Belediye şirketine yapılan taşınmaz kiralamalarına ilişkin ihalelerde rekabet ortamının oluşturulmaması… Kurum tarafından gerçekleştirilen taşınmaz kiralamalarına ilişkin hesap ve kayıtların incelenmesi sonucunda; belediye şirketi üzerinde kalan taşınmaz kiralamalarına ilişkin ihalelerde rekabet ortamının oluşturulmadığı, şartnamelere yazılan bazı hükümlerle ihalelerin rekabetten uzak hale getirildiği, neredeyse tüm ihalelere tek teklif sahibi olan Belediye Şirketinin girerek ihaleleri kazandığı tespit edilmiştir” CHP’li Yavaş’ın AK Partili ilçe belediyeler tarafından engellendiği yönündeki algı operasyonu da Sayıştay tarafından çürütüldü. Raporun 41. Sayfasında Yavaş yönetiminin ilçe belediyelerin hakkı olan paranın üzerine nasıl yattığı, “Alt Yapı Kazı Çalışmalarından Elde Edilen Zemin Tahrip Bedellerinin İlçe Belediyelerine Aktarılmaması… İlçe belediyelerinin sorumluluk alanlarındaki yerlerde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedellerinin bazı ilçe belediyelerine aktarılmadığı tespit edilmiştir” ifadeleriyle kayıt altına alınıyor.

Muhasebe kayıtlarında usulsüzlük

Gelir gider dengesindeki uyumsuzluklar ve muhasebe işlemlerindeki usulsüzlükler de Sayıştay müfettişlerinin gözünden kaçmamış. Müfettişlerin 1. Bulgu olarak tespit ettiği uyumsuzluk şu sözlerle anlatılıyor: “İdare Tarafından Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarının Yapılmaması… Ankara Büyükşehir Belediyesinde 2020 yılı kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, İdarenin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilenlerin “500 Net Değer Hesabında takip edilmediği tespit edilmiştir”. Raporun 101. sayfasında da muhasebe kayıtlarında da bir başka gelir gider uyumsuzluğu kayıt altına alınıyor. Söz konusu usulsüzlük, “Bütçe Emanetlerindeki Tutarların Gelir Kaydedilmesi Sürecinde Ayrım Yapılmaması… Bütçe emanetleri hesabında takip edilen ve kayıtlara alındığı yılı takip eden beşinci yılın sonuna kadar ödenmeyen tutarların tamamının herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın gelir ve bütçe geliri olarak kaydedildiği tespit edilmiştir” sözleriyle raporda yer buldu.