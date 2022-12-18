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Medya Yav bi git işine oğlum! Hayatın palavra Deniz Zeyrek
Medya

Yav bi git işine oğlum! Hayatın palavra Deniz Zeyrek

CHP amigosu Deniz Zeyrek, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmak için yine en iyi bildiği işi yapıp hayal dünyasını kaleme döktü.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 09:09:00 -
Yav bi git işine oğlum! Hayatın palavra Deniz Zeyrek

CHP amigosu Deniz Zeyrek, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu'nu kahramanlaştırmak için yine en iyi bildiği işi yapıp hayal dünyasını kaleme döktü. Sözcü'de köşe dolduran Zeyrek, aynı nakaratları tekrarladığı yazısında şunları kaydetti:

"Soruyorum size: Bu tablo ortadayken, yargı camiası ve yönetimi uzun süredir iktidar partilerinin referanslarıyla şekilleniyorken “yargıya müdahale” suçunu kim işlemiş oluyor? Yargı kararlarıyla bedel ödettirilmek istenen muhalefet mi yoksa tayinle, medya operasyonlarıyla hakimleri köşeye sıkıştırmaya çalışan iktidar mı? O yüzden bugün sayın iktidar mensuplarına “önden buyurun” diyorum. Yargı bağımsızlığı sizin için kıymetliyse lütfen siz önden buyurun. Elinizi yargıçların üzerinden çekin. HSK kararlarıyla, medya operasyonlarıyla istediğiniz kararları çıkarmaya çalışmayın! Böylece milletin vicdanını yaralayan yargı kararları çıktığında “Biz yapmadık yargı yaptı” diye savunmaya geçmek zorunda kalmazsınız!"

 

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Yorumlar

Putsavar

la bunlari muhalefet ve gazeteci diye memleketin basina saran hiyartolarin aklini seveyim. 3 kurusluk tipler.

Ziya

Lan oğlum zeyrek denen zirto bir suç varki ceza iştenmiş eğer adam isen yapılan sucuda yaz söyle yok öyle sucu gizlemek seni tanımıyorum sen sadece zavallı bir piyonsun bizim işimiz şahlarla eger adamsan sucu isleyeni ve söylenen suçunda yaz suz işte busunuz korkaklar sizlerden bir cacık olmayacağını ende biliyorsun
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