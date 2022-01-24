Trabzonspor'un eski futbolculu Yattara 5 yıllık aranın ardından futbola geri dönüyor.

Yattara kaç yaşında? Ibrahim Yattara hangi takımla anlaştı?

Yattara, Denizli Süper Amatör Küme A Grubu ekibi Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaştı. 41 yaşındaki futbolcu maç başına 350 lira alacak.

Ibrahim Yattara 3 Haziran 1980'de dünyaya geldi. Futbola ülkesi Gine takımlarından San Garedi'nin altyapısında başladı. 1998'de aynı kulüpte profesyonel oldu. Bir yıldan kısa süre Athlético de Coléah'ta top koşturan Yattara, 2000'de Belçika ekiplerinden Royal Antwerp ile anlaştı. 2003 yılında kariyerinin büyük bir kısmını teşkil eden Trabzonspor'a 400 bin dolar karşılığında transfer oldu. Trabzonspor kariyerinde inişli çıkışlı dönemler yaşayan Yattara, Trabzonspor kariyerinde iki Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Türkiye'de beş yıldan fazla zaman geçiren Yattara, Türk vatandaşlığı için başvurma hakkı kazandı ve başvuruda bulundu. Önceleri başvurusu kabul edilmese de 29 Ekim 2010'da resmen Türk vatandaşı oldu.