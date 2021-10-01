Yatmadan önce su için...

Yaşam kaynağımız olan su yeterli içilmediği takdirde vücudumuza birçok zarar verebilir. Birçok uzman tarafından yatmadan su içmenin sağlık açısından faydalı olduğunu söylüyor. Yatmadan önce su içmek neden önemlidir?

Gece uyumadan önce içilen yeterli miktarda su vücudumuzun solunum nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu karşılayabilir. Vücudumuzda yeterli sıvı almamız halinde toksit maddeleri terleme yöntemiyle atmamızı sağlar. Dikkat etmemiz gereken ise uyumadan önce aşırı su içilmemesi gerektiğidir. Çünkü uyku sırasında azalan idrar çıkışının artmasına bu yüzdende kaliteli uyku uyumamanıza neden olur. Yarım bardak veya 1 bardak su yatmadan önce yeterlidir.



Peki, suyun faydaları nelerdir?

• Vücudumuzun ısısını düzenler

• Metabolizmayı hızlandırır.

• Kan şekeri dengesini düzenler.

• Sinir ve kas sisteminin düzenlenmesinde yardımcıdır.

• Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur.

• Vücuttaki toksinlerin atılmasında etkilidir.

• Besinleri sindirmemizi sağlar

• Emziren annelerin süt oluşumda çok etkilidir.

• Vücutta bulunan yağ miktarının azalmasında yardımcıdır.