Yatırımlar ciddi ölçüde arttı

Buğra Kardan

95 ülkede binlerce üyesi bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, hem büyüme rakamlarını hem de üretim ile ihracat verilerini değerlendirdi. Kaan’ın değerlendirmelerinden satır başları şöyle:

Umut verici

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyümesi bizi mutlu etti.

Büyümede sanayi sektörünün ciddi payının olması bizi ümitlendirdi.

Çarkların hızla döndüğü net bir şekilde görüldü.

Kuşkusuz, yüzde 7 büyümede yatırımlar ve dünyanın dört yanından gelen ürün talepleri önemli rol oynuyor.

Yatırımlarda ibrenin yukarı yönlü olması memnuniyet verici.

Yatırımların 11.4 puan genişleyerek büyümeye 2.9 puan katkı sunması müspet. Bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30.5 artması kalıcı ve reel bir büyümeye işaret etmesi bakımından önemli.

İhracatın artması, ithalatın gerilemesi de olumlu.

Türkiye, ciddi oranda büyümeye devam edebilir. Zira ülke, her alanda atılım halinde olup yatırımcılarca yakından takip ediliyor.

Firmalarımız da yatırımlara yöneliyor.

Yatırımlar, ciddi ölçüde artıyor.

Türkiye ilgi odağı konumunda. Yerli ve yabancı yatırımları devam edecek.

Uygun kredi maliyetleri yatırımları hızlandırıyor. Bu da bize güç ve moral veriyor.

Ekonominin görünümü gayet iyi. İkinci çeyrekte de çift haneli büyüme bekliyoruz.

Hedef büyük

Atmamız gereken adımlar, almamız gereken önlemler var.

İthalatı aşağı çekmeliyiz.

Hammadde ve ara mamulde ithalatı minimum seviyeye indirmeliyiz.

Yerli üretimi daha da yukarı taşımalıyız.

Firmalarımız da devlet yardımlarından yararlanmalılar. Yardımları görerek içeride üretmeye yönelmeliler ki yöneliyorlar.

Üretim ve ihracatla büyümeyi odağa almalıyız.

Şu hakikat ki ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız.

İhracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 110’a çıkarmalıyız.

Faiz indirimi yapılmalı

Kredi maliyetleri muhakkak ve muhakkak indirilmeli.

Şirketlerce de yeni adımlar atılmalı. Örneğin çok ortaklı yapılar devreye alınmalı.

“Biz, firmalara devamlı “Bankalara mecbur değilsiniz” diye sesleniyoruz. Tasarrufa dayalı sistemleri öneriyoruz. Şükür ki firmalar önerimize uyuyor.

Biz bankaya mecbur değiliz. Bankasız çalışabiliriz. Bunu ben yaptım, yapıyorum. Gelinen aşamada yatırımı planlayıp yürütebiliriz. Ama faiz oranlarına takılıp kalırsak yatırım yapamayız.

Av başlıyor

Dernek olarak yeni dönemde yatırımcı avına çıkmayı planlıyoruz. Türkiye’yi yatırım ve sanayi üssüne dönüştürme çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı da yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

