Yatırımcısı yaşadı! Ünlü bankadan altın için bomba tahmin

Gram altın son bir haftada yüzde 4.4 değer kazandı. Gram altının getirisi son 15 yılda yüzde 471, son 10 yılda yüzde 754 ve son 20 yılda yüzde 6.290 oldu. Zeynep Aktaş ise Milliyet'teki yazısında altın getirisi ve Goldman Sachs'ın tahminine yer verdi. İşte o yazı:

"Altına talep güçleniyor. Dolar kuru son bir haftada yüzde 1.14 yükselerek 13.65 olmasına rağmen altının onsunun 1.898 dolara yükselmesi gram altının fiyatında yükselişi beraberinde getirdi. Bir haftada yüzde 4.4 değerlenen gram altın, son beş yılda yüzde 471 arttı. Gram altının son 10 yıldaki getirisi yüzde 754 ve 20 yıldaki getirisi yüzde 6.290 oldu.

Gelişmelere baktığımızda Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan’da mücevher talebi geçen sene 611 tona ulaştı. Çin’de ise bu rakam yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi. Altına dayalı yatırım fonları sekiz yılın en büyük çıkışını gerçekleştirmesine rağmen sadece bu iki ülkede 556 tonluk alımlar 2021’deki düşüşü dengeledi.

Hindistan’da altın ithalatı geçen sene düğün ve kutlamaların yeniden başlamasıyla ikiye katlandı.

Öte yandan Goldman Sachs stratejistleri 8 Şubat’ta, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 2022 sonunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi. (...)"