Yatırımcının yeni gözdesi: Ne altın ne döviz...

Arsalara olan ilgi, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Son yıllarda soyguncuların yeni gözdesi kripto paralar olurken; Konut fiyatlarındaki fahiş yükselişler yatımcının ilgisini arsaya yönlendirdi. Arsaya olan talebin artmasıyla birlikte arsa fiyatları da yükselmeye başladı.

Gelecekte prim yapacak yerler sıralamasında bir gayrimenkul platformunun yaptığı araştırmaya göre, arsa fiyatının en yüksek olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'da konut imarlı arsalar için ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 549 TL oldu.

Yatırımda güvenilir liman olarak ilk akıllara gelen enstrümantal altın veya döviz olsa da arsalara olan ilgi daha fazla işte illere göre arsa fiyatları...

İŞTE İLLERE GÖRE ARSA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

ANTALYA ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI

2,597 TL

RİZE ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI

2,303 TL

MUĞLA ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI

2,129 TL

İZMİR ORTALAMA METREKARE SATIŞ FİYATI

2,602 TL

ARSA FİYATLARINDAKİ 1 YILLIK DEĞER ARTIŞI

ANTALYA: YÜZDE 180

ANKARA: YÜZDE 114

İSTANBUL: YÜZDE 111

İZMİR: YÜZDE 105

MUĞLA: YÜZDE 104

Peki tapu sorgulama nasıl yapılır? Arsa tapu nerden sorgulanır? işte yatırımcının yeni gözdesi ve arsa yatırım tavsiyeleri, e-devlet üzerinden parsel sorgulama ve parsel sorgulama ekranı...

Parsel sorgulama nasıl yapılır?

Konut ya da arsa söz konusu olduğunda, gayrimenkul sektöründe en çok kullanılan terimlerden biri olarak parsel öne çıkıyor. Parsel, İmar Kanuna göre sınırlandırılmış ve ayrılmış toprak olarak tanımlanıyor. Herhangi bir parselde bir ya da birden çok pay sahibi olabildiği gibi, sahipler gerçek ya da tüzel kişilerden de olabiliyor. Parsel bilgileri ile herhangi bir taşınmazı satın almak isteyen kişiler, tapu kadastro parsel sorgulama yaparak taşınmazın konumu hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyor.

Parsel Sorgulama Ne Demek?

Parsel sorgulama vatandaşlara kamu kurumlarınca sunulan bir hizmet olarak en çok kullanılan uygulamaların başında geliyor. Tapu müdürlüğüne gitmeye gerek olmadan, ilgili parselin bilgilerine kolay erişim sağlayan uygulamalar ile tapu bilgisi sorgulama mümkün oluyor. Arazi, konut, dükkan, apartman, bina, fabrika, tarla ve bahçe gibi taşınmazların sorguları yapılabiliyor. Örneğin konut sigortası için parsel sorgusu ile taşınmazın cadde ve sokak gibi konum bazlı bilgilerine ulaşılıyor. Detaylı konum bilgisi taşınmazın alım ya da satım sürecinde taraflara kapsamlı bir değerlendirme olanağı sunuyor.

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E-Devlet Üzerinden Parsel Sorgulama ekranı

E-Devlet uygulaması ada parsel sorgulama yapabileceğin uygulamaların başında geliyor. Kullanışlı arayüzü sayesinde E-Devlet üzerinden sorgulama işlemini sadece birkaç dakikada gerçekleştirebilirsin. E-Devlet üzerinden yapılan sorgu işlemleri için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapman gerekiyor. Henüz e-Devlet şifreni almadıysan, güvenlik önlemleri gereğince ilk şifreni PTT üzerinden almalısın. Daha önce cep telefonu numaranı sisteme kaydedip, doğruladıysan PTT'ye gitmene gerek olmadan yeni bir şifre yaratabilirsin. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden TC kimlik numaran ve şifrenle kimliğini doğruladıktan sonra, https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden parsel bilgilerine ulaşabilirsin. T.C. Kimlik Numarası ile eşleşen taşınmazlar varsa, bilgisini ana ekranda görebilirsin. Taşınmaz Listesi tablosunda, il, ilçe, mahalle/köy, taşınmaz tipi, niteliği, ada, parsel ve işlemler olarak listelenen taşınmazlarına ait tüm bilgilere ‘’Detaylar’’ sekmesine tıklayarak ulaşabilir, parsele ait diğer bilgileri ve harita üzerinden uydu görüntüsüne erişebilirsin. Parsel sorgusu dışında, zorunlu olan Deprem Sigortası gibi poliçeleri e-Devlet üzerinden kontrol etmek de mümkün. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/dask-police-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.