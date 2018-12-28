Yatırımcıların gözü Güneydoğu'da

BUĞRA KARDAN

Şanlıurfa ile Diyarbakır’ı kapsayan TRC2 bölgesine hizmet veren Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), yeni yatırımlara kapı aralıyor. Ajans, şirketlere tahsis ettiği teşvikler ve rehberlik hizmetleriyle bölge ekonomisine güç katıyor.

30 milyon liralık destek

Sunduğu hibelerle Güneydoğu Anadolu’da üretimi ve ticareti arttıran KKA’nın Genel Sekreteri Hasan Maral, 2018 yılında 30 milyon liralık mali destek programı ilan ettiklerini belirtti. Programın dört bacağı bulunduğuna işaret eden Maral, şunları söyledi:

“Bunların ilki TRC2’nin turizm potansiyelini geliştirmeye dönüktü. İkincisi yatırım ortamını iyileştirmek, bölgeye firmaları çekmek için organize çalışma alanları, sanayi siteleri oluşturmaya yönelikti. Üçüncüsü KOBİ’lerin kalite ve ihracat odaklı olarak gelişmelerine katkı sunulmasıyla alakalıydı. Dördüncüsü ise, okul öncesi dönemde eğitim kalitesini arttırmak üzerineydi. Çalışmalar sonucu 116 proje bizden destek almaya hak kazandı. Hibeleri almaya hak kazanan kurum ve kuruluşların eş finansmanlarıyla birlikte yaklaşık 52 milyon liralık bir kaynak ekonomiye aktarılmış oldu. Sözleşmeleri imzaladık, projeleri hayata geçirdik, uygulamalar devam ediyor.”

2019’da 25 milyon liralık bir hibe programı ilan etmeyi planladıklarına dikkat çekin Maral, “Ayrıca GAP Bölge Müdürlüğü ile entegre kaynak verimlilik programımız var. Onu da ilan edeceğiz. Böylelikle yeni yılda 30 milyon liraya yakın bir destek programını devreye almış olacağız” dedi.

Sanayi odağımızda

Hibelerin odağında sanayinin, özel sektörün olacağını aktaran Maral, şöyle konuştu:

“2019’da öncesi dönemde kaliteyi arttırmaya önem vereceğiz. KOBİ’lere yönelik kaynak verimliliği desteğimiz devam edecek. Yine yatırım ortamını iyileştirecek, organize sanayi bölgeleri oluşturmayı öngören çalışmalarımız sürecek. Bir de GAP Bölge İdaresi ile tarımı önemle ele alacağız. Malum GAP bölgesinde Silvan Projesi uygulanacak. Proje kapsamında pek çok baraj faaliyete geçti. Biz de burada tarıma dayalı sanayiye yatırım yapan firmalara yardımcı olacağız.”

Teşvik belgesinde rekor

2018’de açıklanan hibe programının meyve vereceğini vurgulayan Maral, “Çıktıları görmek için beklemek gerekiyor. Yatırım teşvik belgeleri bağlamında 2017’de rekor geldi. Bu yıl da 2017’yle aşağı yukarı aynı miktarda yatırım teşvik belgesi göreceğiz. Yani ortada yatırım iştahı var ve bölgeye akın, yönelim giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

Bin aile ekonomiye dahil olacak

KKA Genel Sekreteri Maral, dağıttıkları hibelerle KOBİ’lerin makine ve ekipman kapasitesini arttırdıklarının altını çizerek, “Burada bizim yardımlarımızdan yararlanan firmaların, bin ilave istihdam oluşturmasını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

TRC2’ye 375 milyon TL kazandırıldı

Dr. Hasan Maral, KKA’nın kuruluşundan bugüne 776 projeye destek verdiğini; eş finansman ile birlikte toplam 375 milyonluk bir kaynağın TRC2 bölgesinde ekonomiye kazandırıldığının altını çizdi. Maral, “Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB Projemiz, Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projemiz, Hazır Giyim Sanayi Bölgesi Projemiz ile Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projemiz birçok aktör tarafından kendi alanında İyi Uygulama Örneği olarak kabul edildi” açıklamalarında bulundu.