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Ekonomi Yatırımcılar tedirgin! Kripto para borsalarından kaçan kaçana
Ekonomi

Yatırımcılar tedirgin! Kripto para borsalarından kaçan kaçana

ABD’nin ve kripto para dünyasının en önemli borsaları arasında yer alan FTX’in çok basit ihmallerle piyasadan silinmesi sonrasında ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Yatırımcılar borsalarda para tutmak istemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:35:00 -
Yatırımcılar tedirgin! Kripto para borsalarından kaçan kaçana

 

ABD’nin ve kripto para dünyasının en önemli borsaları arasında yer alan FTX’in çok basit ihmallerle piyasadan silinmesi sonrasında ilginç olaylar yaşanmaya başladı. Cyrpto.com borsasının yanlışlıkla 320 bin ETH varlığını Gate IO borsasına göndermesi ve AAX borsasının çekimleri durdurması haberleri ardı ardına geldi. Yatırımcı da haliyle borsalarda para tutmak istemiyor.

Borsalardan kaçış başladı

FTX çöküşü ve ardından gelen haberlerle Bitcoin fiyatı son 5 haftanın en düşüğüne inerek 15800$ olurken Binance patronu CZ’nin bir kurtarma fonu haberleriyle 16800$ üzerine çıktı. Bununla birlikte yatırımcılar borsalardan birikimlerini çekiyor. Borsalardan Bitcoin çıkışı son 17 ayın en yükseğine gelirken sadece bu hafta 3 milyar dolarlık Bitcoin cüzdanlara çekildi.

Çekilen paralar haliyle borsalarda likidite sıkıntıları oluşturuyor. AAX kaldıraç borsası çekimleri durdurdu. Crypto.com borsasının da likidite konusunda problemleri olduğu iddia ediliyor.

Kripto dünyasında bir gerçek var ki her kriz yeni oyuncular doğuruyor. CZ’nin merkeziyetsiz cüzdan çağrısı ile birlikte TWT, SFP, TPT, SXP gibi merkeziyetsiz cüzdan tokenleri ve DYDX gibi merkeziyetsiz borsa tokenleri önemli yükselişler kaydetti.

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