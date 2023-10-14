Yatırımcılar dikkat! Gelecek hafta bunlara hazır olun!

Küresel piyasalar, İsrail-Filistin çatışmasının tırmandığı haftayı karışık bir seyirle kapattı. Önümüzdeki hafta da bu konjonktür piyasaların yönünde belirleyici aktör olacak. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 7,2 artışla haftayı 90 dolardan kapatırken, son 8 ayın en güçlü haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Altına talep arttı

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın jeopolitik risklerin artmasıyla yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talep de arttı. Yüzde 5,5 artışla haftayı 1.932,9 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti.

Yurt içi beklentiler

Yurt içinde, geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,15 azalışla 8.113,30 puandan tamamlarken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne çevrildi.Hafta içerisinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye bütün yatırımcılardan ve kesimlerden yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Bu, son dönemde bir miktar fon akışına dönüştü. Önümüzdeki dönemde bunun yoğunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bu veriler takip edilecek

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,7990'dan tamamladı. Piyasa uzmanları , BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.100 ve 8.000 seviyelerinin destek, 8.200 ve 8.300 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini ifade etti. Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü konut satışları, bütçe dengesi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, salı günü kısa vadeli dış borç istatistikler, konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası yatırım pozisyonu perşembe günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü yurt dışı ÜFE, tarımsal girdi fiyat endeksi ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.