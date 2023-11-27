  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanyollar duyurdu

Yeniden Refah’tan flaş “yerel seçim” çıkışı! O hamleyi yaptılar

Böylesi daha önce görülmedi, yapılamadı! Türkiye dünyada olmayan bir savunma sanayii silahını üretti

Nazilerden ilham alan Siyonistler ve Hindular iş birliği içindeler: Müslümanları ortak düşman olarak görüyorlar... Meğer Nazileri klavuz edinmişler

Yunan liderden büyük şerefsizlik! Vay alçak vay

Gazze için alçak adım! İsrail’den Musk’in boynuna tasma

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon hamlesini bir de böyle okuyun! İşte bilinmeyenler

Denizde bulundu! Kur'an'da adı geçiyor... Bilim adamları araştırdı, kanseri anında bitirdiği ortaya çıktı

İşte kritik 5 nokta! Yatırım için bunlar şart!

Milli Emlak o ilde 5 bin TL'ye sudan UCUZ arsa satıyor
Ekonomi Yatırımcılar borsada bunları fiyatlıyor
Ekonomi

Yatırımcılar borsada bunları fiyatlıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:02:06 - 2023-11-27 15:02:06
Yatırımcılar borsada bunları fiyatlıyor

Yurt içinde haftanın en önemli verisini perşembe günü açıklanacak olan üçüncü çeyrek GSYH rakamı oluşturuyor. İşte öne çıkan haftanın verileri:

Hisse senetleri kasım ayının son haftasına hafif değer kayıpları ile başlarken ayın başından bu yana bakıldığında ise küresel ölçekte %5’i aşan kazanımlar görülüyor. Bu güçlü kazanımı sunan temel faktörlerden birinin enflasyon rakamlarındaki geri çekilme ve bunun da önde gelen merkez bankalarını beklemeye iteceğine dair görüş olduğunu rahatlıkla söylenebilir.

Yurt içi öne çıkan veriler

TCMB geçen hafta politika faizini %40'a çıkarırken faiz artışlarının kısa sürede tamamlanacağı mesajını vermişti. Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilerin üzerinde artırması TL’ye günlük bazda çok sınırlı değer kazanımı olarak yansısa da haftalık bazda bakıldığında kurda uzun süredir devam eden sınırlı değer kaybının sürdüğünü gördük.

Yurt içinde haftanın en önemli verisini ise Perşembe günü açıklanacak olan üçüncü çeyrek GSYH rakamı oluşturuyor. Önceki çeyrekte %3,8 olan büyümenin bu kez %5’i aşması bekleniyor. Ancak TCMB’nin güçlü faiz artırımları önümüzdeki çeyreklerde bu ölçekte kuvvetli rakamlar görmemizi zorlaştırabilir. 

Borsa İstanbul'daki trend

Borsa İstanbul geride bıraktığımız haftaya iyimser bir zeminde başlayıp sonrasında momentum kazanmakta başarılı olamasa da haftayı artı bölgede noktalamakta çok fazla zorlanmadı. Ünlü Co değerlendirmesine göre; BIST-100 endeksinde takip ettiğimiz başlıca noktayı ise bültenlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz 8000 puan oluşturuyor. Endeks söz konusu noktanın üzerini test etmeye başlamış olsa da henüz bu seviyenin üzerinde arka arkaya kapanışlar görebilmiş değiliz.

Odaklanılacak konular

Dolayısıyla yeni haftada odaklanacağımız ana konu başlığını teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 8000 puanın üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı oluşturuyor. Söz konusu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması halinde bunun kısa vadeli performans açısından oldukça iyimser bir sinyal vereceğini düşünüyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa güç toparlamanın eşiğinde
Borsa güç toparlamanın eşiğinde

Ekonomi

Borsa güç toparlamanın eşiğinde

Borsa İstanbul'da 4 hisseye daha tedbir!
Borsa İstanbul'da 4 hisseye daha tedbir!

Ekonomi

Borsa İstanbul'da 4 hisseye daha tedbir!

'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'
'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'

Ekonomi

'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Merkez Bankası'nın gizli planını ifşa etti! İşte dolar, gram altın ve borsada yaşanacak şok gelişme
Merkez Bankası'nın gizli planını ifşa etti! İşte dolar, gram altın ve borsada yaşanacak şok gelişme

Ekonomi

Merkez Bankası'nın gizli planını ifşa etti! İşte dolar, gram altın ve borsada yaşanacak şok gelişme

Uzmanlar 'hemen alın' dedi! Borsada uçacak 10 hisse Türkiye'ye duyuruldu
Uzmanlar 'hemen alın' dedi! Borsada uçacak 10 hisse Türkiye'ye duyuruldu

Ekonomi

Uzmanlar 'hemen alın' dedi! Borsada uçacak 10 hisse Türkiye'ye duyuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23