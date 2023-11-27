Yatırımcılar borsada bunları fiyatlıyor

Hisse senetleri kasım ayının son haftasına hafif değer kayıpları ile başlarken ayın başından bu yana bakıldığında ise küresel ölçekte %5’i aşan kazanımlar görülüyor. Bu güçlü kazanımı sunan temel faktörlerden birinin enflasyon rakamlarındaki geri çekilme ve bunun da önde gelen merkez bankalarını beklemeye iteceğine dair görüş olduğunu rahatlıkla söylenebilir.

Yurt içi öne çıkan veriler

TCMB geçen hafta politika faizini %40'a çıkarırken faiz artışlarının kısa sürede tamamlanacağı mesajını vermişti. Merkez Bankası’nın politika faizini beklentilerin üzerinde artırması TL’ye günlük bazda çok sınırlı değer kazanımı olarak yansısa da haftalık bazda bakıldığında kurda uzun süredir devam eden sınırlı değer kaybının sürdüğünü gördük.

Yurt içinde haftanın en önemli verisini ise Perşembe günü açıklanacak olan üçüncü çeyrek GSYH rakamı oluşturuyor. Önceki çeyrekte %3,8 olan büyümenin bu kez %5’i aşması bekleniyor. Ancak TCMB’nin güçlü faiz artırımları önümüzdeki çeyreklerde bu ölçekte kuvvetli rakamlar görmemizi zorlaştırabilir.

Borsa İstanbul'daki trend

Borsa İstanbul geride bıraktığımız haftaya iyimser bir zeminde başlayıp sonrasında momentum kazanmakta başarılı olamasa da haftayı artı bölgede noktalamakta çok fazla zorlanmadı. Ünlü Co değerlendirmesine göre; BIST-100 endeksinde takip ettiğimiz başlıca noktayı ise bültenlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz 8000 puan oluşturuyor. Endeks söz konusu noktanın üzerini test etmeye başlamış olsa da henüz bu seviyenin üzerinde arka arkaya kapanışlar görebilmiş değiliz.

Odaklanılacak konular

Dolayısıyla yeni haftada odaklanacağımız ana konu başlığını teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 8000 puanın üzerinde kalıcı olunup olunamayacağı oluşturuyor. Söz konusu noktanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması halinde bunun kısa vadeli performans açısından oldukça iyimser bir sinyal vereceğini düşünüyoruz.

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