Yatırımcı rehberi (8)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,80
|3,70
|426,88
|Acıpayam Selüloz
|17,39
|3,02
|175,39
|Adel Kalemcilik
|21,90
|8,31
|39,49
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|-5,63
|111,44
|Afyon Çimento
|4,52
|0,00
|98,40
|Ak Enerji
|2,23
|-0,45
|104,59
|Akbank
|6,38
|-1,85
|-21,33
|Akçansa
|15,18
|11,54
|56,59
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,24
|-2,35
|195,73
|Akfen GMYO
|4,15
|0,48
|2,47
|Akın Tekstil
|25,52
|3,07
|85,06
|Akiş GMYO
|3,69
|0,54
|17,80
|Akmerkez GMYO
|55,40
|2,59
|147,27
|Aksa
|10,63
|-1,21
|51,78
|Aksa Enerji
|7,12
|-0,70
|87,37
|Aksigorta
|7,69
|-3,03
|41,94
|Aksu Enerji
|13,69
|10,40
|-7,94
|Alarko Carrıer
|236,00
|22,41
|295,14
|Alarko GMYO
|18,61
|9,15
|26,62
|Alarko Holding
|6,39
|-3,77
|8,77
|Albaraka Türk
|1,71
|-3,39
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,00
|0,14
|132,56
|Alkim Kağıt
|13,11
|-0,08
|141,89
|Alkim Kimya
|14,01
|-2,16
|125,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,42
|-8,68
|490,24
|Altınyunus Çeşme
|47,06
|-0,47
|371,07
|Anadolu Efes
|22,48
|1,35
|5,65
|Anadolu Grubu Holding
|21,38
|-3,95
|21,55
|Anadolu Hayat Emek.
|8,15
|-2,98
|33,93
|Anadolu Isuzu
|16,31
|-2,63
|34,02
|Anadolu Sigorta
|7,11
|-0,84
|71,18
|Anel Elektrik
|3,38
|4,97
|91,73
|Arçelik
|28,62
|-2,79
|37,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,54
|-1,39
|Arena Bilgisayar
|35,10
|-4,83
|381,81
|Armada Bilgisayar
|49,06
|-3,43
|199,33
|Arsan Tekstil
|7,00
|-0,71
|95,53
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|-10,42
|579,01
|Aselsan
|18,09
|-1,42
|73,76
|Ata GMYO
|4,68
|-0,43
|3,31
|Atakule GMYO
|2,56
|4,92
|33,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-11,46
|325,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|4,17
|81,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,55
|2,97
|8,54
|Avrasya GMYO
|3,90
|8,64
|158,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|-2,12
|77,47
|Avrupa Yatırım Holding
|5,06
|1,20
|228,57
|Ayen Enerji
|5,58
|-1,76
|60,81
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,05
|-0,99
|358,90
|Aygaz
|12,82
|3,39
|5,55
|Bagfaş
|20,52
|8,17
|22,00
|Bak Ambalaj
|19,67
|10,01
|170,02
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|19,73
|609,68
|Bantaş Ambalaj
|5,84
|8,96
|131,75
|Banvit
|29,00
|16,65
|56,17
|Baştaş Başkent Çimento
|11,49
|38,43
|343,63
|Batı Çimento
|4,40
|-0,45
|32,93
|Batısöke Çimento
|2,46
|-6,11
|87,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,66
|5,35
|Bera Holding
|12,14
|2,10
|215,32
|Berkosan Yalıtım
|6,40
|2,24
|133,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,20
|4,92
|30,61
|Beyaz Filo
|9,27
|-10,26
|196,18
|Bilici Yatırım
|6,11
|-3,48
|113,15
|Bim Mağazalar
|69,85
|0,36
|51,16
|Birko Mensucat
|1,28
|1,59
|312,90
|Birlik Mensucat
|2,53
|4,98
|121,93
|Bizim Mağazaları
|15,92
|0,82
|43,77
|Bomonti Elektrik
|28,70
|19,09
|2142,19
|Borusan Mannesmann
|16,09
|2,48
|40,52
|Borusan Yat. Paz.
|222,90
|9,16
|272,04
|Bosch Fren Sistemleri
|1.259,00
|11,22
|337,49
|Bossa
|12,90
|-1,83
|60,05
|Brisa
|18,82
|5,14
|100,66
|Burçelik
|22,30
|1,36
|283,82
|Burçelik Vana
|62,45
|-5,59
|543,15
|Bursa Çimento
|9,07
|-3,92
|126,56
|Carrefoursa
|103,30
|-23,03
|290,59
|Casa Emtia Petrol
|87,70
|31,78
|833,97
|Ceo Event Medya
|7,02
|1,01
|91,69
|Coca Cola İçecek
|60,30
|-1,15
|59,27
|Cosmos Yat. Holding
|8,05
|14,18
|294,61
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|-8,16
|87,50
|Çelebi
|96,50
|11,75
|-2,87
|Çelik Halat
|21,50
|14,97
|230,77
|Çemaş Döküm
|2,35
|-4,86
|87,47
|Çemtaş
|15,45
|3,76
|90,06
|Çimbeton
|175,40
|21,81
|325,11
|Çimentaş
|34,00
|1,19
|126,67
|Çimsa
|15,80
|2,93
|74,01
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|6,16
|115,99
|Dagi Giyim
|8,76
|-5,40
|250,40
|Dagi Yatırım Holding
|13,70
|-10,16
|506,19
|Dardanel
|25,00
|-5,45
|559,63
|Datagate Bilgisayar
|15,69
|2,08
|100,90
|Demısaş Döküm
|6,15
|1,65
|76,72
|Denge Holding
|5,70
|1,79
|316,06
|Deniz GMYO
|3,29
|-1,79
|56,36
|Derimod
|10,01
|2,67
|40,20
|Derlüks Deri
|10,11
|-0,88
|149,89
|Desa Deri
|7,77
|5,14
|71,15
|Despec Bilgisayar
|12,08
|6,90
|184,91
|Deva Holding
|23,98
|0,67
|168,60
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,18
|-4,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,30
|19,11
|451,28
|Ditaş Doğan
|32,32
|9,34
|239,67
|DO-CO
|488,50
|17,23
|-13,39
|Doğan Burda
|22,10
|4,74
|264,09
|Doğan Holding
|2,44
|-4,69
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|1,13
|63,03
|Doğusan
|3,64
|-1,62
|75,00
|Doğuş GMYO
|10,09
|9,08
|122,74
|Doğuş Otomotiv
|27,94
|-10,45
|193,49
|Döktaş Dökümcülük
|33,34
|-1,36
|5,35
|Duran Doğan Basım
|24,76
|11,73
|76,35
|Dyo Boya
|11,12
|-1,94
|126,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,92
|0,44
|89,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,00
|8,70
|118,01
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|1,68
|117,99
|Ege Endüstri
|1.630,00
|15,15
|189,74
|Ege Gübre
|138,70
|0,87
|181,36
|Ege Profil
|26,78
|24,10
|123,73
|Ege Seramik
|9,73
|6,46
|164,51
|Egeplast
|17,04
|-12,62
|36,32
|Ekiz Kimya
|8,01
|-2,32
|1213,11
|Emek Elektrik
|3,42
|0,88
|115,09
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-4,17
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|2,17
|12,44
|49,90
|Enerjisa Enerji
|10,60
|6,64
|57,36
|Enka İnşaat
|7,05
|-2,22
|26,30
|Erbosan
|34,64
|25,96
|38,67
|Ereğli Demir Çelik
|11,81
|3,96
|34,08
|Ersu Gıda
|5,23
|-1,51
|152,66
|Escort Teknoloji
|6,70
|11,67
|382,01
|Esenboğa Elektrik
|17,55
|-2,72
|Etiler Gıda
|4,49
|-6,85
|284,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,30
|-6,25
|105,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|-11,94
|214,96
|Euro Yat. Ort.
|4,95
|-11,29
|339,71
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-3,05
|90,67
|Fade Gıda
|6,10
|-1,77
|Fenerbahçe Futbol
|34,94
|1,93
|141,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,46
|-7,90
|63,24
|F-M İzmit Piston
|130,20
|7,43
|174,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,34
|-1,31
|47,46
|Ford Otosan
|119,70
|2,31
|81,05
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-8,33
|46,67
|Frigo Pak Gıda
|26,98
|7,83
|285,13
|Galatasaray Sportif
|3,79
|-4,77
|86,70
|Garanti Bankası
|9,18
|-2,86
|-17,59
|Garanti Faktoring
|11,08
|1,19
|186,30
|Garanti Yat. Ort.
|3,11
|5,07
|212,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|-2,84
|193,49
|Gediz Ambalaj
|20,80
|5,58
|207,69
|Gentaş
|5,14
|0,59
|149,27
|Gersan Elektrik
|6,25
|-4,14
|95,92
|Global Men. Değ.
|4,89
|1,03
|160,11
|Global Yat. Holding
|4,80
|1,69
|-1,44
|Good-Year
|7,65
|2,68
|88,89
|Göltaş Çimento
|30,18
|19,67
|69,65
|Gözde Girişim
|6,55
|0,92
|27,43
|GSD Denizcilik
|4,94
|-3,33
|92,97
|GSD Holding
|2,28
|1,33
|53,02
|Gübre Fabrik.
|52,20
|14,17
|477,43
|Güler Yat. Holding
|14,91
|10,86
|634,48
|Halk GMYO
|3,45
|30,68
|196,23
|Hatay Tekstil
|13,46
|1,20
|99,88
|Hedef Girişim
|6,10
|-0,81
|155,63
|Hektaş
|12,95
|-1,15
|61,47
|HUB Girişim
|17,00
|-1,33
|81,07
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|0,90
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|6,66
|-0,75
|26,38
|İdealist Danışmanlık
|10,70
|-16,67
|222,29
|İdealist GMYO
|6,34
|1,93
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-40,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,30
|4,00
|26,30
|İhlas Gazetecilik
|4,45
|-0,45
|-1,98
|İhlas Holding
|1,13
|-1,74
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|1,72
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|16,25
|-1,81
|73,25
|Info Yatırım
|4,99
|-1,92
|160,60
|İntema
|20,06
|1,26
|116,63
|Inveo Yatırım Holding
|28,44
|-1,39
|269,83
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|-3,97
|53,50
|İskenderun Demir Çelik
|8,57
|2,88
|9,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)