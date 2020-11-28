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Ekonomi Yatırımcı rehberi (7)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (7)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:07:04 -
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0982133,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,094633,11
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0743362,39
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0538942,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0559812,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0176682,03
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020581,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512035,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0484514,87
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0442374,86
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,077884,73
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0472533,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147273,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1283343,11
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1119323,01
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1012372,96
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1815642,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0586324,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0411604,17
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0346793,86
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0241273,83
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0294603,41
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0480100,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0159110,18
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0491660,18
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0151290,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0480670,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0639710,23
HEM Para Piyasası EYF0,0243200,22
VEM Para Piyasası EYF0,0666490,22
ZEM Para Piyasası EYF0,0269700,22
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0661000,22
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,011081-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030777-0,39
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051781-0,39
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042775-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,037076-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020136-0,84
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020288-0,75
HEM Katkı EYF0,019406-0,69
VEM Katkı EYF0,019605-0,68
ZEM Katkı EYF0,020810-0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,049728-0,13
NN Hay. Em. Altın EYF0,029897-0,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,047671-0,01


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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