Yatırımcı rehberi (7)
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,079305
|2,23
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,082745
|2,01
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,065033
|1,12
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,046418
|0,79
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,066104
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035236
|1,24
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,040934
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,021089
|3,36
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,020987
|1,94
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,01389
|1,86
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013933
|0,80
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,020271
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018037
|1,67
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045261
|1,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031822
|1,41
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025329
|1,37
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025091
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,044851
|7,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028457
|7,06
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,045873
|7,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047322
|7,03
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045729
|7,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024443
|0,18
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063926
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067965
|0,16
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061952
|0,15
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067759
|0,15
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010934
|-1,06
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,042052
|-1,03
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071531
|-1,00
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076336
|-1,00
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076276
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018128
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015590
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,055560
|-5,88
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024582
|-4,70
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020150
|-4,65
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,026819
|-4,16
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,136809
|-3,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,018258
|-4,00
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,022431
|-2,77
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023222
|-2,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068925
|-2,74
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,044725
|-2,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025210
|-0,81
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013549
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016170
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019164
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)