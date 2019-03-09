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Yatırımcı rehberi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Yatırımcı rehberi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding0,880,7418,92
Vestel11,3310,408,94
Net Holding2,001,867,53
Ülker Bisküvi20,2819,076,35
Polisan Holding7,076,685,84
Ege Endüstri462,30437,905,57
Verusa Holding19,3418,454,82
Doğan Holding1,181,134,42
Pegasus30,0429,003,59
Hektaş11,5011,133,32
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Albaraka Türk1,581,89-16,40
Odaş Elektrik1,631,87-12,83
Karsan Otomotiv1,431,63-12,27
Petkim4,905,54-11,55
TAV Havalimanları24,4427,36-10,67
Koza Altın44,6849,94-10,53
Şok Marketler9,4610,48-9,73
İpek Doğal Enerji4,735,22-9,39
Koza Madencilik5,596,15-9,11
Kardemir (D)2,332,51-7,17
(BIST 100) En yüksek işlem hacmiHaftalık İşlem Hacmi  
Türk Hava Yolları5.603.128.521  
Garanti Bankası4.488.869.837  
Petkim2.930.598.338  
Kardemir (D)2.050.769.193  
Akbank1.865.522.906  
Aselsan1.591.098.424  
İş Bankası (C)1.437.289.761  
Vestel1.323.472.794  
Vakıflar Bankası1.163.616.829  
T. Halk Bankası1.007.005.860  

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
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