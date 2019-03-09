Yatırımcı rehberi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:09 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|0,88
|0,74
|18,92
|Vestel
|11,33
|10,40
|8,94
|Net Holding
|2,00
|1,86
|7,53
|Ülker Bisküvi
|20,28
|19,07
|6,35
|Polisan Holding
|7,07
|6,68
|5,84
|Ege Endüstri
|462,30
|437,90
|5,57
|Verusa Holding
|19,34
|18,45
|4,82
|Doğan Holding
|1,18
|1,13
|4,42
|Pegasus
|30,04
|29,00
|3,59
|Hektaş
|11,50
|11,13
|3,32
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,58
|1,89
|-16,40
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,87
|-12,83
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,63
|-12,27
|Petkim
|4,90
|5,54
|-11,55
|TAV Havalimanları
|24,44
|27,36
|-10,67
|Koza Altın
|44,68
|49,94
|-10,53
|Şok Marketler
|9,46
|10,48
|-9,73
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|5,22
|-9,39
|Koza Madencilik
|5,59
|6,15
|-9,11
|Kardemir (D)
|2,33
|2,51
|-7,17
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.603.128.521
|Garanti Bankası
|4.488.869.837
|Petkim
|2.930.598.338
|Kardemir (D)
|2.050.769.193
|Akbank
|1.865.522.906
|Aselsan
|1.591.098.424
|İş Bankası (C)
|1.437.289.761
|Vestel
|1.323.472.794
|Vakıflar Bankası
|1.163.616.829
|T. Halk Bankası
|1.007.005.860
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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