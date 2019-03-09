Yatırımcı rehberi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,88 0,74 18,92 Vestel 11,33 10,40 8,94 Net Holding 2,00 1,86 7,53 Ülker Bisküvi 20,28 19,07 6,35 Polisan Holding 7,07 6,68 5,84 Ege Endüstri 462,30 437,90 5,57 Verusa Holding 19,34 18,45 4,82 Doğan Holding 1,18 1,13 4,42 Pegasus 30,04 29,00 3,59 Hektaş 11,50 11,13 3,32 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,58 1,89 -16,40 Odaş Elektrik 1,63 1,87 -12,83 Karsan Otomotiv 1,43 1,63 -12,27 Petkim 4,90 5,54 -11,55 TAV Havalimanları 24,44 27,36 -10,67 Koza Altın 44,68 49,94 -10,53 Şok Marketler 9,46 10,48 -9,73 İpek Doğal Enerji 4,73 5,22 -9,39 Koza Madencilik 5,59 6,15 -9,11 Kardemir (D) 2,33 2,51 -7,17 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.603.128.521 Garanti Bankası 4.488.869.837 Petkim 2.930.598.338 Kardemir (D) 2.050.769.193 Akbank 1.865.522.906 Aselsan 1.591.098.424 İş Bankası (C) 1.437.289.761 Vestel 1.323.472.794 Vakıflar Bankası 1.163.616.829 T. Halk Bankası 1.007.005.860 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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