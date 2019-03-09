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Yatırımcı rehberi

İşte yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

09 Mart 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,39'luk getiriyle QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF ise yüzde 2,18'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF526,596672,39
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0203362,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0544982,13
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0703132,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu1,8805462,09
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)1,9770921,83
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu0,0482351,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0506311,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0368251,65
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,6635471,59
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0117412,18
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0190052,13
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0347631,68
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0507651,67
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0298771,51
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0490741,50
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0350871,48
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,034391,40
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0379791,22
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0593081,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:06
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