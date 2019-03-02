Yatırımcı rehberi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031578
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,05633
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085224
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046061
|0,95
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061032
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014143
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012367
|0,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028114
|3,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,05701
|3,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,05586
|2,78
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065038
|2,54
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025021
|2,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023876
|2,58
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011185
|1,87
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037277
|1,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,065563
|1,76
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014291
|1,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015275
|3,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021939
|3,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015951
|2,39
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010798
|2,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012161
|1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,040863
|0,44
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043236
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056103
|0,44
|AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054972
|0,43
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054835
|0,43
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014869
|-0,97
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024626
|-0,96
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014999
|-0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023967
|-0,95
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023415
|-0,94
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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