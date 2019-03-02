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Yatırımcı rehberi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları  
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0315781,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,056330,98
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0852240,96
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0460610,95
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0610320,93
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları  
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0141431,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0123670,84
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi  
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0281143,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,057013,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,055862,78
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0650382,54
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0250212,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar  
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0238762,58
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0111851,87
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0372771,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0655631,76
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0142911,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları  
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0152753,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0219393,12
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0159512,39
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0107982,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0121611,62
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası  
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0408630,44
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0432360,44
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0561030,44
AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0549720,43
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0548350,43
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı  
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler  
NN Hay. Em. Altın EYF0,014869-0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,024626-0,96
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,014999-0,95
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,023967-0,95
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,023415-0,94

 

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
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