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Yatırımcı rehberi

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:04
Yatırımcı rehberi

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,50, BES fonları yüzde 0,64 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,14 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,03 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 2,14 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 0,90 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ    
Yatırım Fonları0,5030928821
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4281801
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7316142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,1465650
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6873730
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3539345
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0313013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4222220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ    
Emeklilik Fonları (BES)0,6426525114
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7056560
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,27220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,1428280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,831161160
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5528280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9014014
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4221210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:04
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