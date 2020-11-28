Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078274
|5,20
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|755,459690
|4,80
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046682
|4,46
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,347701
|4,13
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,788388
|3,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010235
|11,04
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025432
|6,88
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,798597
|4,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,085947
|4,21
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037110
|3,94
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,181534
|7,10
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,042314
|6,63
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,052861
|6,29
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,251275
|6,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082174
|5,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,192550
|7,21
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,515289
|4,98
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,418735
|3,72
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,059374
|3,52
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,116020
|2,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,410176
|6,48
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031797
|5,34
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,253762
|5,16
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,633576
|4,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,293415
|3,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,717106
|1,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,527714
|1,82
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,355792
|1,73
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,975877
|0,53
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,831011
|0,36
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,167154
|0,32
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,032229
|0,28
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060848
|0,27
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,273891
|0,27
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,890157
|0,26
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602261
|-0,62
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845596
|-0,57
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027128
|-0,56
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238254
|-0,47
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,028013
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,983557
|-0,83
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,302235
|-0,34
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,194359
|-0,16
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,209439
|-0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,464010
|-1,11
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105289
|-0,41
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053340
|-0,24
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,386909
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038931
|-0,98
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034258
|-0,47
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,041068
|-0,27
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,027037
|-0,26
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,537257
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,956476
|-0,22
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,015181
|-0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)