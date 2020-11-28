Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,84'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:





Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler



Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,464010 -1,11 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,038931 -0,98 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,983557 -0,83 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602261 -0,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,845596 -0,57 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027128 -0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,238254 -0,47 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034258 -0,47 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105289 -0,41 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,302235 -0,34 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler



Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020136 -0,84 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020288 -0,75 HEM Katkı EYF 0,019406 -0,69 VEM Katkı EYF 0,019605 -0,68 ZEM Katkı EYF 0,02081 -0,68 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,020505 -0,67 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020518 -0,66 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020249 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021425 -0,64 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,021989 -0,63





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)







