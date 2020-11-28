  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:06:04 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,84'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:


AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,464010-1,11
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,038931-0,98
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,983557-0,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602261-0,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,845596-0,57
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027128-0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238254-0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034258-0,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105289-0,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,302235-0,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020136-0,84
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020288-0,75
HEM Katkı EYF0,019406-0,69
VEM Katkı EYF0,019605-0,68
ZEM Katkı EYF0,02081-0,68
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020505-0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020518-0,66
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020249-0,64
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021425-0,64
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021989-0,63


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Suudi Arabistan'dan geri adım
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası Suudi Arabistan'dan geri adım

Suudi Arabistan'dan peş peşe Türkiye ile ilişkilerde yakınlaşma sinyalleri geliyor. Kral Selman ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gö..
Gündem

"Koronadan daha tehlikeli" diyen Şevki Yılmaz çağrıda bulundu: Artık zamanı gelmedi?

Gazetemiz Yeni Akit yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz, koronavirüsten daha tehlikeli olan faiz ile ilgili önemli çağrıda bulundu...
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay