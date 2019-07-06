Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,96'lık getiriyle İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.



Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,051461 7,96 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,10178 7,57 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF 36,152777 5,28 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051844 5,14 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051322 5,05 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109733 5,03 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF) 0,097423 4,57 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen.Yoğun BYF 35,804457 4,50 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,192082 4,49 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen.Fonu (HSYF) 0,065431 4,48 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057957 4,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051156 4,50 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102918 4,35 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116519 4,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054446 4,35 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,088457 4,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF 0,056939 4,26 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091593 4,21 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076999 4,16 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018809 4,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)