0553 313 94 23

Yatırımcı rehberi (4)

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,96'lık getiriyle İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,99'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,0514617,96
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu(HSYF)0,101787,57
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20(HSY) BYF36,1527775,28
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0518445,14
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0513225,05
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1097335,03
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon(HSYF)0,0974234,57
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen.Yoğun BYF35,8044574,50
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1920824,49
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen.Fonu (HSYF)0,0654314,48
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0579574,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0511564,50
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1029184,35
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1165194,35
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0544464,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0884574,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen.EYF0,0569394,26
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0915934,21
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0769994,16
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0188094,15

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:40
  1. Yatırımcı rehberi (4)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
    1. Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik..
    2. Çölyak hastalığına dikkat
    3. Ot tüketen hayvanlarda görülen..
    4. Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola..
    5. Güzellik Uzmanı Çiğdem Akman: Elektro..
    6. Nikola Mirotic resmen Barcelona’da
    7. Deniz gibi kazanç fırsatı
    8. Emre Durmuş ve Yağmur Arat kimdir
    9. O ülke elektrikli otomobilini tanıttı!
    10. Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı
    11. Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
    12. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
    13. İstanbul Havalimanı’nda 74 saniyede..
    14. Bulut, esnaf ziyareti yaptı
    15. Diş çürüklerine dikkat
    16. İşine gelince sesini çıkarmayan Korel,..
    17. Otomobilin benzin kapağının altında..
    18. Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
    19. Sokakta bulunan Ebabil kuşu koruma..
    20. ‘İnsanımız yeniden demir yolu ile..
    21. Tuvalet yazılarının atası bulundu
    22. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    23. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sıraları..
    24. Ağrı’da yanmayan sokak lambası..
    25. GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar..
    26. Azerbaycan’da tank mermisi yere düştü:..
    27. Dağcılar Milli Mücadele için..
    28. 18 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 38 kişi..
    29. Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli..
    30. 8 bin liralık aracın sürücüsüne 7 bin..
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!