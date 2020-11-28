Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,92'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar



Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010235 11,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,192550 7,21 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,181534 7,10 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025432 6,88 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042314 6,63 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,410176 6,48 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,052861 6,29 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,251275 6,01 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,031797 5,34 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078274 5,20 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar



Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051203 5,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048451 4,87 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044237 4,86 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,077880 4,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,058632 4,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,041160 4,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,047253 3,87 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,034679 3,86 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,024127 3,83 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029460 3,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)