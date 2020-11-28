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Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:05:13 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 11,04 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 5,92'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,01023511,04
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1925507,21
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,1815347,10
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254326,88
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0423146,63
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4101766,48
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0528616,29
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,2512756,01
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0317975,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782745,20
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0512035,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0484514,87
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0442374,86
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0778804,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0586324,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0411604,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0472533,87
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0346793,86
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0241273,83
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0294603,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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