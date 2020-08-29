Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,75'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.



Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF ise yüzde 2,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 4,75 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 3,79 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 3,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106612 3,53 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093366 3,48 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 2,96 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 2,77 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 2,28 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034667 2,23 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030755 2,12 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113572 2,89 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090381 2,73 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162508 2,61 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030999 2,59 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043231 1,90 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082382 1,70 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097883 1,69 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087750 1,58 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124622 1,57 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,084940 1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)