  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:26:43 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,75'lik getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF ise yüzde 2,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074346 4,75
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,740121 3,79
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,033328 3,71
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106612 3,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,093366 3,48
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 120,004714 2,96
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,437820 2,77
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,102236 2,28
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034667 2,23
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,030755 2,12
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113572 2,89
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090381 2,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162508 2,61
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030999 2,59
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043231 1,90
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082382 1,70
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,097883 1,69
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087750 1,58
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,124622 1,57
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,084940 1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar
Dünya

Macron: Bunu yaparsak sivil savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın bölgesel güçlerin çalkantılarına bırakılması durumunda sivil savaş çıkacağını iddia etti. ..
Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır
Gündem

Abdullah Ağar'dan 'Doğu Akdeniz' tepkisi: Ümit ediyorum, ne dediğinin farkındadır

"Gemi gibi varlıkların hedef alınabileceğini" açıklayan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'e, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan tepk..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı