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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:05:33 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,58'lik getiriyle QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 7,10'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
QNB Finans Portföy Gümüş BYF35,12457110,58
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,7717017,25
QNB Finans Portföy Altın BYF38,8162137,21
İş Portföy Altın Fonu0,0478867,05
HSBC Portföy Altın Fonu3,7077907,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0619917,00
Garanti Portföy Altın Fonu0,1218246,91
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8062086,90
Deniz Port. Altın Fonu0,0533816,87
TEB Portföy Altın Fonu0,1043926,86
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0448517,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,0284577,06
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0458737,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0473227,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0457297,03
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0467027,02
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0428957,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0452097,01
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0504876,99
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0287006,99


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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