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Yatırımcı rehberi (3)

16 Mart 2019 Cumartesi 11:11
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,44, BES fonları yüzde 0,19 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise yüzde 1,48 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bir tek yüzde 0,20 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4430926643
Yatırım Fonları - Borçlanma AraçlarıFonları0,39816912
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7916160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,95654619
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4273667
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3439345
Yatırım Fonları - Kıymetli MadenlerFonları1,4413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4022220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,1926518777
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları0,22563125
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları0,17220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2528199
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar-0,201167540
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2728253
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler1,4814140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4121210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:11
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